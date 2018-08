Pré-candidato a deputado estadual, Gordinho do Povo comemora a “chapinha”

14/08/18 - 14:49:50

Após tomar a decisão de disputar uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa nas eleições deste ano, um dos mais ativos e conhecido blogueiro de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo (PRTB), o “Gordinho do Povo”, como é popularmente conhecido, está comemorando a decisão do seu partido participar em uma chapinha.

Ao ser questionado sobre a pré-campanha, Gordinho do Povo diz que “estou feliz por ter sido ouvido pela direção do meu partido e pelos partidos de nossa coligação que é o PRTB, DEM e PV e que essas três agremiações lançarão os nomes para a disputa”, comemorou Gordinho do Povo e conclui: “vamos todos disputar em igualdade de condições”.