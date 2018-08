Prefeitura municipal de Estância abre inscrições para cursos

14/08/18 - 10:55:12

A partir de terça-feira, 14, a Prefeitura de Estância, por intermédio da Secretaria Municipal da Juventude e Desporto, abre inscrições para o Curso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Grafite, Redação e aulas de Fit Dance.

Serão ofertadas 25 vagas para os cursos e para as aulas de Fit Dance serão disponibilizdas 100 vagas. os interessados devem comparecer a sede do Estação Juventude 2.0 que fica no Barracão Cultural Zé de Clara no bairro São Jorge (próximo a Secretaria Municipal da Saúde), munidos dos seguintes documentos: RG e/ou CPF e comprovante de residência.

Os cursos iniciam na próxima segunda-feira 20, sendo o Fit Dance nas segunda e sexta das 19 às 20h, Redação quarta-feira das 19 às 21h, Grafite sábado das 14 às 17h, e Libras segunda e quinta das 19 às 21h.

As aulas serão ministradas num período de 3 a 4 meses, no Prédio Estação Juventude 2.0

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2161320820781363&id=1846800092233439

SECOM