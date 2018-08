Projeto Cultural Música na Praça Acontece Hoje em Itabaiana

14/08/18 - 07:03:09

Acontece nesta terça-feira, dia 14, a partir das 19:30h, mais uma edição do Projeto Cultural Música na Praça Chiara Lubich em Itabaiana. Neste mês de Agosto é a vez de homenagear nossos heróis com o Tributo Aos Pais. A Sociedade Filarmônica 28 de Agosto (SOFIVA) estará presente realizando um show especial em homenagem aos Pais. Na oportunidade também se fará presente a Academia Itabaianense de Letras, barracas de artesanato, Stand do Rotary Club e muito mais.

Por Matheus Mendonça Araújo