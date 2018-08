Respeito à diversidade é tema de projeto social da LBV

14/08/18 - 09:30:39

Atividades desenvolvidas com idosos incentivam reflexão, expressão e respeito.

Durante todo o mês de agosto, às terças, quartas e quintas-feiras, a LBV desenvolverá em seu Centro Comunitário de Assistência Social o projeto “Respeito à Diversidade”, dentro do Programa Vida Plena, voltado para idosos em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo do projeto é valorizar a diversidade cultural do país. Durante abertura, o psicólogo da Instituição, Fábio Rocha, ressaltou a importância do tema, apresentou dados e vídeos para o grupo. Ao longo dos encontros, os idosos participarão de atividades reflexivas e práticas. Dentre os pontos trabalhados, está o resgate de brincadeiras e tradições locais, como músicas, danças e costumes ligados ao folclore sergipano.

Os atendidos farão leitura de parlendas, adivinhações folclóricas e terão um encontro especial com as obras da cultura de Sergipe por meio de um passeio ao Museu da Gente Sergipana. Ao final do projeto será realizado um sarau folclórico com diversas apresentações de peças teatrais, músicas folclóricas, Cirandeiras, além de uma exposição de toda produção realizada nas oficinas.

Todas as ações empreendidas pela LBV visam ao despertar da cidadania, do senso crítico, da valorização da autoestima e de reconhecer em cada atendido o seu potencial de transformação, tanto pessoal quantoglobal, a começar pela mudança em sua vida e em sua comunidade.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! A Legião da Boa Vontade, em Aracaju/SE, está localizada na Avenida Reis Lima, 181 – Industrial. Telefone: (79) 3241 -4614/99861-3836.

Por Vânia Bandeira

Foto assessoria