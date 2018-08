Ringue eleitoral

14/08/18 - 08:12:58

As preliminares da campanha política sinalizam que a disputa eleitoral em Sergipe será um verdadeiro angu de caroço, misturado com sarapatel de coruja. Nas entrevistas concedidas e nas postagens feitas nas redes sociais, os pré-candidatos majoritários têm deixado transparecer que o embate político deste ano se assemelhará a um ringue, onde quem abrir a guarda irá a nocaute. A regra da maioria é, bateu levou. É aí que reside o perigo, pois a população não aceita baixaria. Tudo bem que política não é jogo para inocentes normalistas, porem se engana quem acha que ouvido de eleitor é penico. O povo quer votar em candidatos e não em galos de briga. Portanto, quem estiver pensando em transformar a campanha num miserável vale tudo não deve esquecer que os sergipanos costumam punir com a derrota nas urnas os inimigos do bom debate. Quem avisa amigo é!

Apoio petista

E o pré-candidato a deputado federal Márcio Macedo (PT) disse achar um absurdo um petista de carteirinha votar no deputado federal André Moura (PSC) para o Senado. O recado deve ter sido dirigido ao médico Gilberto Santos (PT), que anunciou apoio e voto ao parlamentar cristão. O filho dele e prefeito de Dores, Thiago Santos (MDB), também vai pedir votos para André. Tire com o gancho?

Futuro garantido

Já está na Assembleia Legislativa projeto do governo cedendo à Secretaria Estadual da Saúde os servidores da Fundação Hospitalar. A proposta visa amparar os quase quatro mil celetistas, ameaçados de serem colocados no olho da rua com o fechamento da FHS, previsto para 2019. Cedidos à Saúde, eles permanecerão com o vínculo empregatício até a aposentadoria. Melhor assim!

Voto faxina

E quem anda pregando o voto faxina é o pré-candidato a senador Alessandro Vieira (Rede). Segundo ele, o eleitor deve mandar pra casa as figurinhas carimbadas, responsáveis pelo caos em que se encontra Sergipe. Vieira garante que os grupos políticos tradicionais não estão à altura do desafio que o estado precisa para entrar nos trilhos. Homem, será!

Apoio a Lula

Jackson Barreto (MDB) já garantiu presença na manifestação em apoio à candidatura de Lula (PT). Marcado para amanhã, em Brasília, o ato deve reunir milhares de brasileiros contrários à condenação e prisão do “Barba”. De Sergipe, também vão os petistas Rogério Carvalho, Márcio Macedo e a vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino. Divirtam-se!

Molecagem

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (PCdoB), está sendo vítima de uma sacanagem, coisa de mequetrefe. Seus adversários postaram nas redes sociais uma notícia antiga, dando conta que o salário do comunista é R$ 39 mil. Na verdade, esta informação foi veiculada pelo G1 Sergipe, em janeiro de 2017 e, na época, o prefeito reduziu consideravelmente seus vencimentos. Marrapaz!

Zero, zero!

Diferente do que espalham alguns, o voto nulo deve ser exercitado. Legítimo, ele expressa o protesto dos eleitores contrários à classe política burguesa que, em sua maioria, usa a eleição para legalizar as patifarias feitas contra o povo em Brasília. Portanto, se você não tem candidato e discorda do atual estado de coisas, digite zero, zero, zero e confirme. Anular o voto é uma forma democrática de protesto. Pense nisso!

Lero-lero eleitoral

Candidato à reeleição, o governador Belivaldo Chagas (PSD) anda criticando as propostas dos adversários: “Tem plano de governo para inglês ver. O meu é viável, pensa na modernização da máquina pública”. Será que nessa tal modernização, Belivaldo inclui contratar ex-prefeitos e apadrinhados como altos CC’s, não pagar aos fornecedores, atrasar os salários e negar reajuste aos servidores, deixar a Saúde e a Segurança em petição de miséria? Homem, vôte!

Saia justa

E o pré-candidato a senador pastor Heleno Silva (PRB) tem batido, sem dor nem piedade, no ainda presidente Michel Temer (MDB). Segundo ele, o mordomo de filme de terror encastelado em Brasília tem cortado benefícios dos pobres para beneficiar os banqueiros. “Sou contra a política de tirar dos pequenos para dar aos grandes”, fustiga o evangélico. O que será que André Moura (PSC), líder deste governo temerário no Congresso, pensa destas posições de Heleno, seu parceiro de chapa na disputa para o Senado? Marminino!

Trânsito louco

Por que será que a Prefeitura não desenvolve uma ampla campanha de conscientização junto aos motoristas de Aracaju? Todos os dias ocorrem acidentes, geralmente causados por imperícia ou irresponsabilidade dos condutores, porém a SMTT só sabe multar. Desse jeito, fica difícil para Aracaju reconquistar o título de a capital da qualidade de vida. Crendeuspai!

