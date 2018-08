SINTASA E SERVIDORES ESPERAM POR LEITURA DO PROJETO NA ALESE

Não foi dessa vez que foi lido o projeto de lei enviado pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas, à Assembleia Legislativa de Sergipe para garantir a estabilidade do emprego dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS). Na tarde desta segunda-feira, 13, a direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) e a comissão de servidores estiveram presentes na Alese para acompanhar a leitura, mas recebeu a informação de que o projeto estava na Assembleia, mas não seria lido porque o presidente da casa, deputado Luciano Bispo, teria se ausentado e a previsão é que a leitura seja feita nesta terça-feira, 14.

“O deputado estadual, Capitão Samuel, nos informou que o projeto de lei do governador do Estado chegou na Alese e está no gabinete da presidência, mas não foi lido porque Luciano Bispo não estava presente. Apesar do projeto já estar na Assembleia, nenhum sindicato teve acesso ao conteúdo do projeto. Queríamos muito ver, analisar, antes de ser lido para os deputados estaduais”, esclarece Augusto Couto, presidente do Sintasa.

Os servidores, motivados com o anúncio do governador na semana passada que estaria enviando o projeto de lei hoje, ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe, a fim de acompanharem a tramitação do Ato Governamental. Um destes servidores da FHS foi Adriana Santos, auxiliar de enfermagem há oito anos. “Não podemos perder nosso emprego, só depende do governo”, declarou a servidora locada no Hospital Regional de Lagarto.

