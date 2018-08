TEMA DE CAMPANHA MARGINAL

14/08/18 - 00:01:03

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A partir de quinta-feira os candidatos podem ir às ruas em campanha. Começa então o barulho dos carros de sons, as carreatas, distribuição dos ‘santinhos’, cartazes, adesivos e tudo o mais que identifique todos que estão no jogo tormentoso das eleições gerais. Inclusive as pesquisas que darão resultados diferentes por minuto, dependendo de quem esteja financiando algum dos candidatos.

Neste pleito o cidadão vai pagar pela campanha, através de um fundo público, além de ter que ir às urnas declarar votos. No resultado final, o povo é que sai perdendo, porque ainda não se encontrou um projeto ideal para mudar o pensamento de quem chega ao poder por escolha popular. O clima de abstenção total continua, mas, talvez, não seja essa a solução, porque o leitor está habituado a votar errado, ou por interesses pessoais ou para não deixar de “assegurar o investimento que faz a cada quatro anos”.

A eleição de 2018 tinha tudo para ser diferente. Até o banho de corrupção que se deu no País poderia ser um marco da mudança. A internet também. Tem candidato que ainda acredita na vitória via grupos sociais. Essa será a maior decepção. É que cada candidato contratou a marginalidade virtual para ocupar espaços e atacar ferozmente adversários de todos os lados. Do pescoço para baixo vale tudo, sem qualquer tipo de sentimento. A ordem é “atirar para matar” e liquidar qualquer um perante o eleitorado.

Será uma campanha muito ‘baixa’, extremamente violenta e de alta periculosidade, exatamente pela difamação. Quem nada deve, melhor porque se coloca “o rabo do tamanho que puder” e sem limites. O combate ao fake news poderia ser uma esperança de punição que inibisse as agressões, mas até o momento eles continuam atuantes, divulgando o que determina candidatos e pisando na cabeça dos que ainda não têm folha corrida.

É apenas aguardar para ver, principalmente entre aliados que se tornam obstáculo maior para que se consiga uma das vagas desejadas. Será realmente um pleito muito difícil, porque a mudança é apenas uma utopia de momento ou um simples tema da campanha marginal.

VALEU O BOI

Grupo de Itabaiana planeja abrir um frigorífico privado na cidade, aos moldes de um que já existe em Campo do Brito.

Esse grupo de empreendedores é formado por aliados do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR).

REGISTRO DE LULA A PRESIDENTE

Jackson Barreto, Rogério Carvalho e Eliane Aquino viajam amanhã a Brasília e darão apoio à candidatura de Lula (PT) a presidente da República.

JB firma sua posição dissidente dentro do MDB de Temer.

BELIVALDO FICA EM SERGIPE

Governador Belivaldo Chagas (PSD) acompanha o grupo a Brasília, porque tem alguns compromissos já agendados no Estado que não pode adiar.

Um deles será em Nossa Senhora da Glória.

PRESSÃO NÃO FEZ JB SE CURVAR

Desde que se posicionou contra o impeachment de Dilma, que Jackson tem sofrido pressão do MDB e do presidente Temer, quando esteve governador.

Jackson não se curvou e mantém sua posição de sempre.

PESQUISAS JÁ REGISTRADAS

Duas pesquisas estão registradas no TSE para avaliação de candidaturas no Estado: uma do Ibope, contratada pela TV-Sergipe, que deve ser divulgada até sexta-feira.

A outra é da Alô Comunicação, de Júnior Valadares.

SALÁRIO DE INALDO BATE O TETO

O salário do ‘caridoso’ padre Inaldo (PCdoB), prefeito de Socorro, pode bater o teto nacional de R$ 39.600. Inaldo prega a igualdade social, não financeira.

O governador do Estado ganha R$ 32.000.

FABIO E O GESTO DE CORAGEM

Em entrevista a André Barros e Priscila, ontem, Fábio Henrique (PDT) disse que ao sair do conforto do Poder para a oposição “foi um ato de coragem”.

– E quando a gente sai, passa a não prestar, disse.

ITABAIANA SE DIGLADIA

A confusão vai longe. Em Itabaiana, a vice-prefeita Carminha Mendonça chamou o prefeito Valmir de Francisquinho (PR) de “traidor” e “idiota”.

Garante que Valmir e seu filho Talysson não se dão bem.

EDUARDO DEVE APAGAR FOGO

O candidato a governador Eduardo Amorim (PSDB) deve apagar mais esse incêndio entre seus aliados, porque as ‘chamas’ vão longe e o fogo de monturo se aprofunda.

Amorim sabe que será difícil manter os dois ao lado.

RODRIGO EXPLICA COLIGAÇÃO

Presidente regional do PTB, Rodrigo Valadares informou que seu partido se coligou com o PRP e lançaram 23 candidatos a deputado estadual.

– Essa chapa seguramente fará mais de 100 mil votos e elegerá até quatro deputados.

ENCONTRO SEM ESTRANHEZA

Duas lideranças que estão na roda política jantaram no domingo, Dia dos Pais. Os talheres foram testemunha. Não houve surpresa, mas um certa constatação.

Até o vinho – chileno por sinal – tomaram na mesma taça.

PESQUISAS INTERNAS ROLAM

Todos os candidatos estão fazendo pesquisas internas. Não as divulgam, mas não deixam de passar a amigos e aliados os seus resultados otimistas.

Sempre favoráveis a quem as encomenda.

CÂMARA TERÁ RECESSO BRANCO

Esse mês de agosto terão apenas duas sessões plenárias na Câmara Federal. Mais duas no início do mês de setembro e daí só depois das eleições.

As quatro serão carimbadas pelo esforço concentrado.

ACELERAR A CAMINHADA

Alessandro Vieira, candidato ao Senado pela Rede, está acelerando as caminhadas e diz que da sua candidatura é uma alternativa de mudança política em Sergipe.

Sente que há uma certa rejeição às pessoas já marcadas nesta área.

PRIMEIRO ATO EM ARACAJU

O candidato a governador Valadares Filho (PSB) fará um ato em Aracaju na sexta-feira, para o início da campanha de rua, ao lado dos demais candidatos.

Até 30 de setembro pretende percorrer todos os Estados.

AVALIAÇÃO PARA FEDERAL

Cálculos já estão sendo feitos. Segundo um político experiente, a composição liderada pelo PSB pode fazer apenas um deputados federal.

E cita: Fábio Henrique do PDT ou Elber Batalha (PSB).

LÁZARO VAI AJUDAR HELENO

O canto evangélico Lázaro, que circula por Sergipe ao lado de Heleno Silva, é deputado federal, vai disputar o Senado pela Bahia e está em campanha.

Virá mais a Sergipe para ajudar a Heleno Silva.

COMO FICA ZEZINHO SOBRAL?

O candidato a deputado estadual Zezinho Sobral está em dificuldade com a chapinha que seu partido fez com o PMN, que tem Milton Andrade candidato a governador.

Zezinho sequer poderá ir ao palanque de Belivaldo.

CONTINUA TRABALHO DO PARTIDO

Já o deputado Zezinho Guimarães (MDB), que defendia o chapão, fez elogios ao PT e PCdoB, que aceitaram uma chapa ampla, com todos os demais partidos.

– A nossa chapa proporcional fará entre 11 a 12 deputados, calculou.

Notas

MD e PDT trocam apoio – A aliança entre MDB e PDT vai se dar em pelo menos sete Estados, escreve a Folha. Em plano nacional, a lógica é outra: o primeiro tem seu candidato Henrique Meirelles e, o outro, Ciro Gomes. Os Estados são: Paraná, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí.

0x0

Manifestação em shopping – No Twitter, a assessoria do ex-presidente Lula chamou de “Lulaço” uma manifestação de petistas — com a presença de Jaques Wagner — em um shopping de Salvador, no fim de semana. O grupo não foi bem recebido pelos freqüentadores do shopping, que receberam os manifestantes com estrondosa vaia.

0x0

PF pode investigar crime – O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal poderá assumir o comando das investigações dos assassinatos da veradora Marielle Franco (Psol-RJ) e de seu motorista. A declaração foi dada em entrevista à imprensa. No sábado, o crime completou 150 dias.

0x0

Lula vence debate por W.O. – No Globo, Miriam Leitão diz que o grande vencedor do debate da Band foi Lula, “por uma espécie de W.O. às avessas”. Com a ausência de Lula no debate, o PT acabou poupado de cobranças sobre mensalão e petrolão e acusações sobre mazelas do País foram jogadas sobre o “governo atual”.

0x0

Da coluna Radar, de Veja – O bilionário Ronaldo Fenômeno tem contas pendentes com os cofres públicos. Ele e suas empresas devem cerca de 2,5 milhões de reais à União – aproximadamente metade desse montante na pessoa física do ex-jogador. PS: Mais um moralista sem moral, que foi às ruas protestar contra a corrupção.

0x0

Decreto sobre relicitação – Michel Temer deve assinar um decreto que regulamentará a relicitação dos contratos de infraestrutura previstos no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A medida visa à devolução amigável de concessões de aeroportos, ferrovias e rodovias em caso de dificuldade de pagamento das obrigações contratuais.

Conversando

Campanha de rua – A partir de quinta-feira terá inicio a campanha eleitoral e os candidatos vão às ruas com carros de som, cartazes e manifestações públicas.

Programa de TV – Só dia 31 de agosto é que se iniciam os programas de televisão em emissoras abertas, em que cada candidato mostra que merece o voto do eleitor.

Pelas inserções – Heleno Silva (PRB), candidato ao Senado Federal, diz que importantes não será cada programa, mas as inserções em horários nobres.

Que vai ganhar – Fato interessante: o povo não quer votar para mudar. Quer mesmo é sabe o que vai ganhar para ir às urnas.

Parece tranquila – As cidades do interior que tradicionalmente se agitam com as eleições, este ano parecem tranquilas e sem muita preocupação com o pleito.

Em pontos – Eduardo Amorim, candidato a governador pelo PSDB, tem sido bombeiro em pontos do seu grupo que estão se digladiando.

Pela reforma – Segundo Miriam Leitão, rombo da Previdência dos estados quase quadruplicou em seis anos. Governadores também têm que se mobilizar pela reforma.

Visando registro – Mendonça Prado diz o que o DEM está concluindo a fase burocrática visando o registro das candidaturas. Campanha só após quinta-feira.

Sinais de privação – O PT diz que os grevistas de fome de Lula começam a apresentar sinais de privação, como ansiedade e irritabilidade.