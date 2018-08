VETO DO EXECUTIVO É MANTIDO DURANTE VOTAÇÃO NA CMA

14/08/18 - 12:57:33

Por Fernanda Sales

Na manhã desta terça-feira, 14, durante a pauta de votação da 56ª Sessão Ordinária, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) discutiram o Veto Total Nº 21 ao Projeto de Lei Nº 229/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização de carrinhos e cestos de compras pelos supermercados e hipermercados. Após a discussão, os vereadores decidiram pela manutenção do veto, com nove votos contrários e quatro votos favoráveis. Para derrubar o veto, seriam necessários 13 votos contrários.

De acordo com o líder da bancada do prefeito da CMA, Professor Bittencourt (PCdoB), foi necessário manter o veto porque não cabe a legislação municipal este tipo de obrigatoriedade. “Queria só reaproveitar para dizer que seja votado pela manutenção do veto”, enfatizou o parlamentar.

O autor do projeto, Bigode do Santa Maria (MDB) destacou que depois de ser aprovado pelos vereadores em Plenário, este projeto não deveria ser vetado pelo Executivo, já que não causa nenhum prejuízo ou custo para a Prefeitura de Aracaju. “Esse projeto é importante para os usuários e clientes de qualquer rede de supermercados. É essencial a higienização desses carrinhos, que durante a noite ficam em ambientes inconvenientes, estando sujeitos a passar ratos e baratas. É uma questão de higiene para todos nós. E não gera nenhuma despesa para o município de Aracaju, porque os responsáveis pela limpeza serão as redes de supermercados”, explicou.

Américo de Deus (Rede) e Kitty Lima (Rede) também defenderam o projeto, pois a higienização é essencial. “O consumidor tem que levar um produto de qualidade e ter todo o ambiente do supermercado limpo. Bigode tem o meu apoio nesse projeto e meu voto será contra o veto”, disse Américo.

Elber Batalha (PSB) também expressou apoio ao projeto. “Isso é questão de saúde pública e de vigilância sanitária. E não há problema nenhum no projeto, pois é uma exigência mínima de higienização”, finalizou.

Foto Gilton Rosas