A BANDIDAGEM ESTÁ TOMANDO CONTA DA CIDADE, DIZ VEREADORA

15/08/18 - 08:28:43

A vereadora Kitty Lima (Rede) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira, 14, para fazer um alerta quanto ao crescimento da criminalidade em Aracaju, e também em todo o estado. No início da manhã, a parlamentar presenciou um assalto na porta de sua residência, fato que chocou os moradores do bairro Suíssa.

De acordo com a parlamentar, uma senhora teve seu veículo tomado de assalto na rua Frei Paulo. Os gritos chamaram a atenção dos moradores, que nada puderam fazer já que o bandido estava armado.

“Foi tudo muito rápido. Ouvi os gritos e quando corri para a porta da minha casa, o bandido já tinha ido embora com o carro. Meus vizinhos tentaram ajudar a senhora que estava muito nervosa, mas os marginais estavam armados e eles não puderam fazer nada. Foi uma sensação de impotência muito grande. A bandidagem está tomando conta de Aracaju e não podemos permitir que isso aconteça”, lamentou Kitty.

Para a parlamentar, a Polícia Militar de Sergipe (PM/SE) tem feito o seu melhor, na medida do possível, para combater a criminalidade que tem colocado Sergipe no topo da lista dos estados com a maior taxa de homicídio do país. Dados do Atlas da Violência, divulgados em junho deste ano, que integram uma análise da violência no Brasil no ano de 2016, mostram que Sergipe tem a maior taxa de assassinatos do país (64,7) por 100 mil habitantes.

“Essa é uma liderança vergonhosa que mostra que precisamos trabalhar de forma rigorosa para reduzir o índice de homicídios em nosso estado. Isso sem contar que esse número revela ainda outra realidade vergonhosa, a violência contra negros. Em Sergipe, os homicídios praticados contra negros cresceu 79%, o que nos coloca novamente na 1ª posição”, pontuou Kitty, que lamentou a falta de estrutura da polícia para reduzir a criminalidade.

“Infelizmente a nossa polícia não conta com o apoio da atual gestão para fortalecer o efetivo nas ruas e nem para equipar melhor os nossos policiais. E sabe qual é a principal consequência desse cenário caótico? Nós, cidadãos de bem que pagamos nossos impostos para ter o mínimo de retorno desse investimento na segurança pública, acabamos refém da marginalidade. Não podemos aceitar essa situação, precisamos de uma polícia mais preparada e mais equipada para reduzir os índices de violência em Sergipe”, reforçou Kitty.

Por Felipe Maceió