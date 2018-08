Belivaldo: agiram politicamente pela não liberação da verba do Finisa

15/08/18 - 10:50:34

“Fizemos um projeto completo de recuperação de nossas rodovias, ainda no governo Jackson Barreto, no âmbito do Finisa, uma linha de empréstimo da Caixa Econômica Federal, para contratação de até 560 milhões de reais, dos quais aproximadamente R$400 mi seriam investidos nessa finalidade. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, pela Caixa e pela Secretaria Nacional do Tesouro, mas aí colocaram o dedo, lá em Brasília, e não deixaram o governo contrair esse importante financiamento”, disse o governador Belivaldo Chagas, em entrevista concedida nesta terça-feira (14) à Rádio FM Eldorado, em Frei Paulo.

Aos ouvintes da região Agreste do Estado, Belivaldo relembrou que o então governador Jackson foi a Brasília e, em audiência com o presidente da República, lhe foi colocado que o financiamento só seria liberado se conseguisse, dos deputados de Sergipe, votos favoráveis à aprovação da Reforma da Previdência.

“Como Jackson nunca se curvou ao governo Temer não conseguiu contratar o Finisa. Não quero aqui dizer que A ou B agiu para prejudicar o Estado, mas a verdade é que acabaram prejudicando mesmo a população, que é quem se beneficiará com as obras que projetamos para o Finisa. Mas não nos deixaram contratar o financiamento porque não apoiamos Temer”, esclareceu o governador, ao frisar o governo acionou a Justiça para conseguir assinar o contrato junto à Caixa.

Belivaldo esteve em Frei Paulo nesta terça para acompanhar o andamento das obras de pavimentação asfáltica de diversas ruas e vias do município, como a que liga a BR 235 ao Povoado Serra Redonda, cuja Ordem de Serviço firmou no último mês de julho.

“Além dessas obras de pavimentação asfáltica, nas quais estamos investindo mais de R$80 mi em 59 municípios sergipanos, estamos aplicando também, com recursos do Tesouro Estadual, quase dois milhões de reais por mês com as equipes de tapa-buracos, que estão trabalhando em todo Estado. E antecipo aqui que estamos buscando captar recursos para recapear a rodovia que liga Itabaiana a Campo do Brito”, assegurou o governador.

Em sua entrevista, Belivaldo interagiu com ouvintes, respondendo perguntas, e destacou que as obras de reforma dos ginásios de esportes instalados nos municípios de Carira e Pinhão, também autorizadas pelo governo recentemente, já foram retomadas.

De Frei Paulo, o governador seguiu para Carira, um dos 59 municípios contemplados pelo governo estadual com obras de pavimentação asfáltica e granítica. “É importante fazer essa fiscalização das obras, ver se está tudo em ordem, se os prazos estão sendo cumpridos, ouvir a opinião dos moradores da localidade e constatar a satisfação dos sergipanos com as obras realizadas pelo Governo de Sergipe”, contou Belivaldo, que estava acompanhado de um grupo de lideranças políticas da região, como os deputados Luciano Bispo e Luiz Mitidieri; a prefeita de Pinhão, Ana Rosa; e o ex-prefeito de Carira, Diogo Machado.

Foto Marcos Rodrigues