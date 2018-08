CABO AMINTAS CRITICA PL DE DESARMAMENTO DE PMs APOSENTADOS

15/08/18 - 15:17:50

Na manhã desta quarta-feira, 15, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar o projeto de desarmamento de militares na reserva.

O parlamentar explicou detalhes sobre o projeto em curso. “Alguns juízes do estado de Sergipe estão tendo o entendimento de que um policial militar, ao ir pra reserva, perde o direito do porte de arma. Eu digo isso porque no dia de hoje aconteceria uma audiência no Tribunal de Justiça onde Dr. Marlio [Damasceno], advogado conhecido nosso, tem trabalhado para evitar que isso aconteça”, disse.

Amintas ressaltou ainda que, numa confirmação dessa conjectura, os policiais, depois de 30 anos de esforço para proteger a população, estariam sendo jogados numa cova de leões.

“Imaginem um marginal sabendo que um homem que foi aposentado da polícia hoje está desarmado. Alguns juízes acreditam que, ao se aposentar, imediatamente, o policial deve fazer todo o procedimento — inclusive os exames psicológicos. Será que uma semana antes, quando estava defendendo a sociedade, ele não precisava de um psicólogo?”, questionou.

Cabo Amintas finalizou seu discurso afirmando confiar no bom senso dos desembargadores na audiência agora marcada para o dia 29 deste mês, e reafirmou seu apoio aos policiais sergipanos.

“O Estado não consegue desarmar o marginal, não tem competência pra isso. Agora, desarmar o cidadão de bem, o pai de família, o policial na inatividade, alguns entendem dessa forma. É lamentável”, criticou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Evenilson Santana