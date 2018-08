Calouros são recebidos com cerimônia de boas-vindas na UNINASSAU

15/08/18 - 09:06:41

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju vem realizando uma série de eventos comemorativos para recepcionar os alunos que iniciam um novo semestre. Nesta terça-feira (14), aconteceu a cerimônia de boas-vindas dos calouros 2018.2. Para tornar o momento mais alegre, a Instituição programou atividades como danças de academia, pipoca, karaokê, espaço de beleza e cabine de fotos. Na última semana, os veteranos foram recebidos com festa e palestras da direção e coordenação acadêmica.

De acordo com diretor da unidade, Yuri Neiman, é importante estimular os novos alunos na carreira que optaram para suas vidas. “A UNINASSAU realiza um trabalho sério e voltado não só para a formação universitária, mas para a inserção do futuro profissional no mercado de trabalho. Fazemos esse trabalho por meio do Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira (NTEC), que vem estimulando a trabalhabilidade”, disse.

A programação começou na última semana, quando os veteranos retornaram à faculdade para o novo semestre. Além das palestras de orientação e informação com o diretor da unidade, coordenadores e professores, os alunos participaram das atividades recreativas. Para os estudantes, foi um momento de descontração e oportuno para matar a saudade dos colegas.

A coordenadora acadêmica da UNINASSAU, Daniela Gondim, disse que é de grande valia a boa convivência entre os alunos e considera o evento de boas-vindas uma forma de estreitar os laços entre professores e estudantes. “Na UNINASSAU, buscamos oferecer ao aluno não só o ensino acadêmico, mas dar a ele o acolhimento necessário para que sinta prazer em estar na Instituição, o que implica em um bom desempenho nos estudos”, disse.

Foto assessoria