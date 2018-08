CAPITÃO SAMUEL PARTICIPA DE REUNIÃO DA “ASESE E SEPLAG”

15/08/18 - 12:56:06

Na manhã de hoje quarta-feira, 15, o presidente da associação de servidores do estado de Sergipe Iraldir Silva, esteve acompanhado do presidente da comissão de segurança pública da (ALESE), deputado estadual Capitão Samuel Barreto, em uma reunião com a nova superintendente executiva da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), Renata Déda.

Pauta da Reunião:

1) Pagamento da URV para mais de 6 mil servidores da Seed.

2) Pagamento da GATI gratificação por atividades de trabalho integral, que vai beneficiar cerca de 600 servidores que trabalham nas 42 unidades de ensino médio integral.

3) Conclusão e envio do projeto de mudança de nível de escolaridade que vai beneficiar 1.300 vigilantes públicos do estado.

O deputado capitão Samuel atendeu o nosso pedido e nos acompanhou até a Seplag, para juntos cobrarmos uma maior agilidade do governo, foi enfático e afirmou que não descansará até que o governo atenda essas reivindicações, não é justo que só os professores e as equipes diretivas recebam a GATI e as merendeiras, executores, oficiais administrativos e vigilantes que trabalham nas mesmas escolas em tempo integral não recebam, já que é uma verba federal e não trará custos para o estado.

Sobre a Urv a recém chegada Dra. Renata, pediu alguns dias para se inteirar sobre o parecer da PGE e o impacto financeiro.

Cobramos mais uma vez a conclusão e o envio do projeto de mudança de nível dos 1.300 vigilantes públicos e a informação é que deve ser enviado nas próximas semanas para Alese, o deputado Capitão Samuel cobrou o envio e disse que não entende essa demora.

São mais de 40 escolas sem nenhum tipo de vigilância e várias outras com o quadro incompleto. Hoje temos um déficit de 1.200 vigilantes na seed e esse projeto vai suprir a maioria dessa demanda, trazendo uma redução significativa para o estado.

Um vigilante terceirizado custa para o estado R$ 4.700 reais e o vigilante público já com a periculosidade recebe em média 1.300 reais.

Fonte: Radiomirageral.com.br