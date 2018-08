COMO CHEGAR AO PONTO G?

15/08/18 - 00:01:43

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

As avaliações de lideranças políticas do Estado, em todas as regiões, são de que o pleito ainda está muito embolado. Principalmente para mandatos majoritários. O eleitor ainda não tem “um candidato para chamar de seu”. Os índices de indecisos superam os 50% a exatos 51 dias do pleito. Jamais se viu isso na história eleitoral de Sergipe e, sem dúvida, do Brasil.

Claro que esse quadro pode mudar com maior proximidade do 07 de outubro. Mesmo assim, ninguém acredita que o eleitorado vá fazer festa com candidaturas. A campanha terá que vir com um tom diferente, principalmente de mudança, e os iluminados da área de marketing precisam chegar ao ‘ponto G’ do eleitor, para sensibilizá-lo em favor dos nomes para os quais trabalham.

Não precisam descobrir a ‘pólvora’ e nem provar que o ‘mundo é redondo’. Não devem mais decantar reformas milagrosas na Educação, Saúde e Segurança, nem garantir que seus candidatos farão uma administração veloz, extremamente dinâmica, capaz de sanar o problema do desemprego, melhorar excessivamente os salários, explodir para o alto as questões financeiras e salvar a todos de uma crise que afetas a maioria dos Estados deste Brasil ainda ressentido de tanta corrupção.

O melhor candidato pode ser ou não o “novo”, o que fará reformas importantes, ou aquele que melhor cuidar de uma estrutura econômica e financeira que jamais teve igual. Talvez falar às claras, não camuflar as falhas e tratar a futura gestão expondo que o campo ainda não está florido, seja o mote para conquistar mais votos. O eleitor precisa saber onde está pisando e confirmar no que for o melhor para colocar Sergipe nos trilhos.

Nesse momento não existe salvador da pátria e o marketing tem que eliminar os falsos profetas, que geralmente alteram verdades, mentem para o povo e não conseguem fazer nada do que prometeram em campanha.

COLIGAÇÃO SÓ MAJORITÁRIA

Zezinho Sobral (Podemos), candidato a deputado estadual, avisa que a coligação do seu partido com o Avante, Patriota e PMN é só proporcional.

Isso não impede qualquer participação ao lado de Belivaldo Chagas.

CHEGA ATÉ A TUMULTUAR

Zezinho Sobral diz que ‘divulgar informação de que ele estaria fora da campanha de Belivaldo Chagas chega apenas para tumultuar o processo’.

– Isso não é verdade, nosso candidato é Belivaldo e esse assunto está encerrado, disse.

ROGÉRIO ESTÁ EM BRASÍLIA

O candidato ao Senado Rogério Carvalho (PT) já está em Brasília, “trazendo a esperança, toda a vontade e a energia dos sergipanos para o grande dia de hoje!”

– A candidatura de Lula será registrada no TSE.

VOTO NA CHAPA TODA

Prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) afirma que apoia toda a chapa majoritária liderada por Belivaldo Chagas (PSD), Jackson Barreto (MDB) e Rogério Carvalho (PT).

– Esse é o grupo que o prefeito sempre esteve, disse um dos seus assessores.

DESFAZ INFORMAÇÃO

Em entrevista a Josailton Lima, publicada ontem, Edvaldo Nogueira confirmou que o deputado federal André Moura o “ajudou muito”.

E afirmou que “sou muito agradecido a ele. Pronto”.

E QUEM SÃO SEUS CANDIDATOS?

Edvaldo responde que na hora que me perguntarem quem são seus candidatos, responderá: Belivaldo Chagas, Jackson Barreto e Rogério Carvalho.

E continuou: “É isso e tchau!”

COLETIVO E INDIVIDUALISMO

O ex-deputado José Carlos Machado (PPS) concluiu que o celetismo acabou no atual processo político. “só tem mesmo o individualismo e as conveniências. Mais nada”.

Admitiu que está superado para essa prática.

REVOLTA GERAL NA CHAPA

Revolta geral na chapa proporcional para estadual na oposição. Um candidato diz que a falta de ação dos líderes fará com que a chapa tenha 13 candidatos.

O pessoal teme que se torne no “chapão da morte”, inclusive para deputados.

TOTAL PODE CHEGAR A 48

Segundo ainda informação de candidato da oposição, a coligação tem até o final do mês para preencher todas as vaga existentes.

– E esse total pode chegar a 48 candidatos.

SALÁRIO DO PADRE INALDO

O prefeito de Socorro, padre Inaldo (PCdoB), desmente que receba alto salário e que em 2017 assinou decreto reduzindo seus vencimentos, fixado na gestão anterior.

Com o ato, o salário foi reduzido em R$ 10 mil.

ACUSA DE MAIS UM FAKE NEWS

A assessoria do padre Inaldo acusou a publicação como “mais um fake news”, embora tenha escondido o valor do salário do prefeito com a redução de R$ 10 mil.

Inaldo faz uma administração de pouco brilho.

SUKITA REGISTRA CANDIDATURA

O ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita (PTC) registra sua candidatura hoje no TSE, ao lado dos demais partidos da oposição.

Sukita já foi julgado pelos TSE e está pronto.

SILVANY NÃO SE MANIFESTA

A prefeita Silvany (PTC), ex-mulher de Sukita, não se manifesta e como ainda não exibe outro candidato a Federal, a tendência é votar no ex-marido.

Sukita não trata do assunto com Silvany: “uso muito o LX e me desapego rápido”.

VAI MUDAR DE PARTIDO

Um candidato a deputado da base aliada não tem dúvida quanto a sua posição nas urnas. Tido como provável eleito, mostra não concordar com atos do Governo.

– Deixarei o partido na primeira janela, disse pedindo off.

RECEIO DE VIRAR COMÍCIO

Belivaldo Chagas visitou cidades do agreste e sertão, para acompanhar asfaltamentos em algumas rodovias. Em Carira muita gente o acompanhou gritando seu nome.

Um deputado a seu lado cochichou: “estou com medo que isso vire comício”.

ZUMBIDO NO FINAL DA NOITE

Ontem à noite, um zumbido nas especulações políticas: “mudanças em um dos nomes que seria suplente do candidato a senador André Moura (PSC)”.

Não revelaram quem poderia ser o substituto.

ANDRÉ DESMENTE ZUMBIDO

O candidato ao Senado André Moura desfez as especulações e disse que não tinha conhecimento de qualquer mudança de algum dos seus suplentes.

– Desconheço qualquer possibilidade disso vir a acontecer, disse.

MUDAR REGRA DO JOGO

Subtenente Edgard Menezes diz que enquanto bandidos forem tão protegidos por órgãos de proteção a marginais, não tem polícia que dê jeito na violência existente no País.

Há necessidade de mudar a regra do jogo vigente.

FILA QUE DEVERIA PREOCUPAR

Nesse caso precisa sensibilidade: a fila que deveria mais preocupar todos os segmentos políticos é a do desemprego. São 180 mil pessoas que tentam trabalhar para sobreviver.

O desemprego é degradante para qualquer ser humano.

Notas

Proteção de dados – Após oito anos de discussão, presidente Michel Temer sancionou ontem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. O texto, aprovado em julho pelo Senado, só deve entrar em vigor daqui a um ano e meio, em fevereiro de 2020.

0x0

Gestão de presídio – O BNDES começou a elaborar projetos de parceria público-privada para construção e gestão de presídios no país. Segundo a diretora Eliana Lustosa, o banco está desenhando o modelo, que será implementado primeiramente no Maranhão, para ser depois replicado pelos outros estados.

0x0

Adiar cassação de Maluf – Interlocutores do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), que hoje cumpre prisão domiciliar em São Paulo, pediram a parlamentares da Câmara que adiem por “pelo menos 15 dias” a decisão final sobre a o processo de cassação do mandato do parlamentar afastado.

0x0

Valor alto na conta de luz – O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou ontem, que a população está pagando um valor muito alto na conta de energia elétrica sem nem sequer saber a composição real dos preços. Nos seis primeiros meses do ano, segundo a Aneel, a tarifa média na conta de luz aumentou 13,79%.

0x0

PT não aceitará resultado – Quem lembra do cronograma seguido pelo PSDB depois da derrota no segundo turno da disputa à Presidência da República, em 2014, consegue ter uma ideia do que esperar no pós-eleição deste ano. O PT já fala em tomar iniciativas semelhantes e dá mostras de que não aceitará o resultado de derrota.

0x0

Transfere novos trechos – A Segunda Turma do STF decidiu retirar de Sergio Moro e transferir para a Justiça Federal em Brasília novos trechos de depoimentos da Odebrecht que citam Lula, diz o G1. Trata-se de depoimentos sobre a relação da empreiteira com o presidiário. Para a Segunda Turma, não há conexão com fatos apurados na Petrobras e, portanto, na Operação Lava Jato.

Conversando

Rilton Morais – Que lindo seria se cada pessoa radicalmente contrária ao aborto adotasse criança abandonada. Mas infelizmente vivemos no mundo do discurso vazio.

Contra classe – Setores da Polícia Militar estão aborrecidos com a deputada Ana Lúcia (PT) por seu pronunciamento contra a classe.

Cabo critica – Vereador Cabo Amintas criticou a fala da deputada Ana Lúcia, que, em nota, afirmou que o tiro dado pelo policial não foi perdido, mas sim, intencional.

Lula presidente – Vários integrantes do PT já estão em Brasília para registro da candidatura de Lula a presidente. Entre eles, Jackson Barreto (MDB).

Dentro de padrões – A pesquisa divulgada ontem pela Alô Comunicação foi dentro de padrões que se pode perceber entre os três candidatos a governador.

Menor influência – A pesquisa que provavelmente terá menor influência de candidatos majoritários de Sergipe será a do Ibope, a ser publicada pela TV-Sergipe.

Mesa ampla – Uma mesa ampla, no restaurante Ferreiro [Jardins], reúne velhos amigos. Neste momento o assunto é política e avaliações dos candidatos a Governo.

Gerson Camarote – Aliados de Lula no Nordeste querem aproveitar tempo de processo no TSE para distribuir ‘santinhos’ com ex-presidente.

Tolerância Zero – Eduardo Amorim garantiu a Bareta, uso de ações mais efetivas no combate ao tráfico e policiamento no interior.