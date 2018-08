Empreendedorismo inovador: 1º Encontro Dazideia Aracaju acontece neste sábado, 18

Compartilhar ideias, projetos e negócios inovadores e conexões no mercado de empreendedorismo e inovação é o foco do 1º Encontro Dazideia Aracaju, que acontece neste sábado, dia 18, das 9h às 12h, no Conviva Coworking (Rua Riachuelo, 1200, bairro São José), um dos apoiadores, em conjunto com o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), a Fasm Investimentos e a CajuTech. Originada em Santa Catarina, a iniciativa expandiu-se e, atualmente, acontece em todo o país. Agora, chegou a Sergipe.

O intuito do encontro é proporcionar aos pitchers a oportunidade de apresentar seu negócio para validar, divulgar e escutar perguntas diferenciadas e específicas para cada tipo de projeto; além de se conectar com possíveis parceiros ou clientes e receber prêmios incentivadores para a jornada empreendedora. Os pitchers, inclusive, podem submeter sua ideia/plano de negócio inovador até esta quinta-feira, 17, para ser avaliada pela banca avaliadora.

Para o entusiasta que vai assistir e dar feedbacks, é um momento de inspiração. Muitos vão a procura de parceiros, startups para investir, mas também vão aqueles que buscam conhecer novidades, sair da “sua caixa” e se conectar.

Mais informações e inscrição: https://www.eventbrite.com.br/e/1o-encontro-dazideia-aracaju

