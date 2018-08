ESPECIALISTA DIZ QUE SERGIPE TEM A MELHOR ESTRUTURA HÍDRICA

15/08/18 - 12:47:01

O superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Ailton Francisco Rocha, proferiu na manhã desta quarta-feira, 15 durante sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), palestra destacando os projetos desenvolvidos na área em vários municípios sergipanos. Na ocasião, ele informou que o Estado de Sergipe possui a melhor estrutura hídrica do Brasil.

Com o tema: “Gestão Estadual em Recursos Hídricos”, a palestra enfatizou os fundamentos, os princípios legais e as ações que estão sendo desenvolvidas pela Semarh. “A Superintendência de Recursos Hídricos da Semarh, vem implantando alguns programas como Água em Sergipe, o Gestão e o Pró-Comitês”, informa Ailton Rocha.

“Primeiro porque nós temos a garantia do rio São Francisco, depois, Sergipe é o Estado que tem a melhor estrutura hídrica do Brasil. É tanto que nessa última grande estiagem, Sergipe foi o único do Nordeste em que não houve colapso no abastecimento de água para o abastecimento humano”, afirma atribuindo aos diversos investimentos feitos.

Propositura

A propositura para a realização da palestra sobre recursos hídricos é de autoria do deputado Francisco Gualberto (PT).

“A Semarh, sob a coordenação do secretário Olivier Chagas tem trazido desenvolvimento para o nosso estado e contribuído com a realização de projetos, trazendo recursos inclusive a fundo perdido e automaticamente, investimentos em várias áreas de interesse em Itabaiana e outros municípios com poços de salinizações. O superintendente Ailton Rocha veio exatamente cumprir essa tarefa para que mais recursos cheguem a Sergipe e mais bacias hidrográficas sejam preservadas”, enfatiza o parlamentar lembrando a execução de projetos de florestamentos e revitalização de nascedouros

Na palestra, Ailton Rocha destacou ações da Semarh, a exemplo da elaboração de um atlas digital contendo informações sobre os recursos hídricos; conselho e comitês; realização de encontros; projetos de saneamento (tratamento de esgotos e drenagem) nos municípios de Itabaiana e Nossa Senhora das Dores, além do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Progestão (programa inovador em que os recursos são liberados a partir do cumprimento de metas), e ainda, de programas de cooperação para melhoria da qualidade da água e premiações de projetos.

Participaram do evento, o secretário Olivier Chagas, técnicos da Semarh e os deputados Francisco Gualberto, Garibalde Mendonça (MDB), Moritos Matos (REDE), Adelson Filho (PR), Georgeo Passos (REDE), Luiz Mitidieri (PSD) e Goretti Reis (PSD).

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões