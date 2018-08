JACKSON VAI A BRASÍLIA APOIAR REGISTRO DA CANDIDATURA LULA

15/08/18 - 20:21:26

Nesta quarta-feira (15), o candidato do MDB de Sergipe ao Senado, Jackson Barreto, marchou pelo centro de Brasília, ao lado de militantes e populares, para protocolar a candidatura de Luiz Inácio no Tribunal Superior Eleitoral. O documento foi homologado no fim da tarde.

“Eu não esperava que em tão pouco tempo, a democracia que foi conquistada com tanto sacrifício, com tantas vidas, estivesse novamente ameaçada e eu estivesse em Brasília participando de um ato a favor da candidatura de um presidente que muito fez pelo Brasil e pelo Nordeste”, disse Jackson.

Acompanhado da candidata a vice-governadora Eliane Aquino, de Fernando Haddad e Manuela D’Ávila, Jackson afirmou que o projeto político iniciado com Lula mudou o Nordeste. Em Sergipe, os governos Lula interiorizaram o ensino superior, implantando campus da Universidade federal de Sergipe nos municípios de Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. Outro investimento foi na área de habitação, com a construção de 15.905 casas, um aporte de R$ 359 milhões.

“O ato desta quarta-feira (15) foi uma prova da mobilização popular, do compromisso de nosso povo com a democracia e, acima de tudo, na crença da liberdade. Não é apenas libertar Lula, é defender um projeto que mudou as condições de vida de nossa gente. Sempre acreditamos que é através da luta que p ovo consegue viabilizar seus sonhos”, disse.

Filiado ao MDB, Jackson Barreto, já declarou que atendeu um pedido de Lula para permanecer na política e foi contra ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Sua presença na homologação da candidatura de Lula ratifica a coerência de sua trajetória política.

“Fui contra o impeachment e acabei de renunciar o governo para concorrer ao Senado. Esse projeto e esse grupo são para manter o projeto de Lula vivo. O Nordeste sabe o quanto Lula foi importante e pode ser descrito como antes e depois de Lula”.

Eliane Aquino concorda com Jackson sobre a unidade do grupo. “Hoje é um dia histórico para todas as brasileiras e brasileiros que acreditam na democracia. Através do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva registrou a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral e eu não poderia estar de fora nesse momento tão importante na vida do presidente Lula, na história do Partido dos Trabalhadores e na memória do Brasil. Fico muito feliz de estar em um grupo coeso, alinhado e que compartilha dos mesmos ideais do melhor presidente que este País já teve”.