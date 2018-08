Lucas Aribé divulga programação da Semana Aracaju Acessível

15/08/18 - 10:21:35

A importância da comunicação no processo de inclusão social de pessoas com deficiência pautará as ações da sexta edição da Semana Aracaju Acessível, que acontecerá entre os dias 16 e 23 de setembro, em diversos pontos da capital. Idealizado pelo vereador Lucas Aribé (PSB), o projeto é realizado desde 2013, alusivo ao Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, e conta com a participação de cerca de 50 instituições parceiras, entre ONGs, órgãos públicos e empresas particulares.

“A extensa pauta de ações afirmativas tem o objetivo de mobilizar os aracajuanos para que falem, ouçam e reflitam sobre a comunicação e a acessibilidade como prática do seu direito cidadão. O tema “Comunicar para incluir” chama a atenção para a barreira atitudinal e a necessidade de toda a sociedade assumir o seu papel transformador no processo de construção de um mundo sem barreiras”, explica Lucas Aribé.

“A comunicação é essencial para o desenvolvimento do homem e da sociedade. Ela conecta diferentes culturas e linguagens, permite a troca de conhecimentos, faz com que cada cidadão possa não só se reconhecer e se posicionar em um mundo cada vez mais globalizado, como também aprenda a lidar, respeitar e valorizar as diferenças no convívio com outros cidadãos”, acrescenta o idealizador do projeto.

Eventos

A Semana Aracaju Acessível reúne eventos como jogos cidadãos, passeio ciclístico, sessão especial na Câmara de Vereadores, seminário, oficinas, caminhada pela acessibilidade, encontro da Rede de Leitura Inclusiva, campanhas educativas em escolas e outros espaços públicos e privados. O acesso é gratuito e a programação já está disponível no site lucasaribe.com.br/aracajuacessivel.

A novidade este ano é o encontro voltado para profissionais e estudantes de comunicação social, que será ministrado pela advogada e coach Rita Mendonça, idealizadora do Guia para Comunicadores. Já o seminário contará com as palestras da doutora em Educação Patrícia Rezende, professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos – Ines –, no Rio de Janeiro, e do coordenador da Escola de Gente (São Paulo) Pedro Prata. Também haverá apresentação de aplicativos de acessibilidade na comunicação, como o Livox, Handtalk e o Cittamob.

A sessão especial é o momento em que pessoas com deficiência ocupam a tribuna da Câmara de Vereadores e falam sobre iniciativas para quebrar a barreira atitudinal da comunicação. Por sua vez, o Encontro da Rede de Leitura Inclusiva proporciona um mergulho no diálogo e experiências literárias para toda a diversidade humana, com o auxílio de audiodescrição e interpretação em libras. Durante todo o dia, acontecem atividades como oficinas, contação de histórias, rodas de leitura, vivências sensoriais, lançamento, troca e doações de livros.

No dia do Observatório, as pessoas visitarão o centro comercial, órgãos públicos, escolas, clínicas e outros espaços para verificar questões de acessibilidade. Todos os eventos da Semana Aracaju Acessível são abertos ao público. É necessário se inscrever no site do evento para o passeio ciclístico, o encontro de comunicadores e o seminário.

