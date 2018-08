MAIS UMA MULHER É ASSASSINADA NO INTERIOR DO ESTADO

15/08/18 - 07:46:47

Estado de Sergipe registra mais um feminicídio. Uma mulher foi brutalmente assassinada na tarde desta terça-feira (14) no interior do estado.

O crime foi registrado no município de Tobias Barreto e as informações são de que o corpo de Valdenice Pereira da Silva, 51 anos, foi encontrado por volta das 14 horas dentro de sua residência na Travessa Paulino de Andrade, com vários sinais de perfuração por faca.

As informações são de que o principal suspeito de praticar o crime é o atual companheiro dela e por conta disso, Ireno Arcanjo de Souza, 47 anos, foi preso na tarde desta terça-feira. Após o crime, Ireno fugiu do local e a polícia foi acionada. Após algumas diligências, o suspeito foi encontrado e preso pela Polícia Civil de Tobias Barreto, sob a coordenação do delegado Fábio Pimentel.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Ireno já tinha praticado violência doméstica contra outra mulher no final do ano passado. Na época, a vítima entrou em contato com a Polícia Civil de Tobias Barreto, que abriu um inquérito policial e solicitou medida protetiva.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.