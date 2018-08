MILTON: ARRECADAÇÃO CRESCEU MAS ESTADO CONTINUA UM CAOS

15/08/18 - 09:20:30

Candidato a governador de Sergipe pelo PMN, o advogado e empresário Milton Andrade disse hoje que, este ano, a arrecadação do Estado teve um acréscimo da ordem de R$ 300 milhões, num comparativo com 2017, mas o Estado continua no vermelho. O problema, de acordo com ele, é fruto da falta de gestão técnica.

“Infelizmente, o que temos visto em Sergipe é a falta de técnicos em comando de pastas técnicas. Como consequência, tem-se um prejuízo estúpido, cujos reflexos são vistos por todo o Estado, através da falta de políticas públicas que atendam as necessidades da população”, disse Milton, ressaltando que o que se vê é um “aparelhamento político dos que fazem a velha política para se manter no poder a qualquer custo”.

Para ele, ao “colocar uma pessoa errada no lugar certo”, não há foco na eficiência e o resultado é sempre desastroso. “A questão é simples: se um político é colocado para tomar conta de um orçamento, naturalmente, ele vai fazer política em troca de voto, de apoio de A e B para se manter no poder. Mas, se a função for exercida por um gestor técnico, ele fará gestão”, disse Milton Andrade.

O candidato ressaltou que essa forma nefasta de fazer política explica, por exemplo, a ineficiência do Estado que gasta mais com máquina do que com o povo. “A saída é colocar pessoas técnicas nos cargos técnicos, rejeitando os conchavos políticos que só servem à velha oligarquia”.

Fonte e foto assessoria