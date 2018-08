Obras de pavimentação asfáltica são iniciadas em Frei Paulo e Carira

15/08/18 - 09:37:48

As obras de pavimentação asfáltica, realizadas pelo Governo do Estado, foram iniciadas nos municípios de Frei Paulo e Carira, no Agreste e Sertão sergipano, respectivamente.

Em Frei Paulo, está sendo feita a implantação da pavimentação asfáltica do Acesso-036, que liga o Povoado Serra Redonda à sede municipal.

Serão R$ 5.903.424,82 investidos, em 4,47 km de extensão de via. As duas pistas de rolamento terão 3,50 m de largura cada e acostamentos com 1,50 m de largura cada. A área asfaltada total é de 44.700 metros quadrados.

O governador Belivaldo Chagas esteve visitando a obra nesta terça-feira (14) e falou sobre o andamento do serviço, autorizado por ele no último mês.

“A gente vem aqui hoje e vê que é um povoado bonito, organizado e que tinha uma estrada sem condições. Então, realizamos este sonho. Portanto, está aí, o início da obra, os recursos financeiros garantidos. Fizemos essa promessa lá atrás e hoje está sendo cumprida. Parabéns a comunidade!”, destacou Belivaldo.

Carira

No município de Carira, o serviço de pavimentação acontece nas seguintes vias: Av. 13 de Maio; Rua José Nunes da Silva; Travessa Paulo Afonso; Rua do Reservatório; Rua João Peixoto da Conceição; Rua do Fundo do Ginásio; Rua Aurino de Carvalho; Rua Luiz Matos; Rua Ananias José dos Santos e Rua Juarez de Lima Oliveira.

No total, são R$ 849.031,86 investidos na obra, que se estende por 2,37 km nas ruas do município.

Fonte e foto assessoria