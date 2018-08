PRECISAMOS ESTREITAR A RELAÇÃO COM OS PREFEITOS, DIZ AMORIM

15/08/18 - 05:55:37

Candidato ao Governo de Sergipe, o senador Eduardo Amorim (PSDB) esteve nesta terça-feira, 14, no município de Estância para um encontro com prefeitos e lideranças para reafirmar o compromisso com a região Sul do estado de Sergipe. A reunião contou com a presença do candidato a vice-governador, Ivan Leite (PRB), e dos candidatos ao Senado, André Moura (PSC) e Pastor Heleno (PRB).

No evento, também foi lançada a candidatura da vice-prefeita de Estância, Adriana Leite a deputada estadual. Eduardo Amorim disse que quer ser o instrumento para Sergipe voltar a crescer.

“O Estado vive um momento muito triste, não podemos ficar de braços cruzados. Sou municipalista e, tenham certeza, cuidarei dos municípios. Precisamos estreitar ainda mais a relação com os prefeitos. Vamos designar uma secretaria para cuidar das mulheres em cada região, com ações itinerantes para cuidar da saúde da mulher. Tenho certeza que vamos contar com o apoio de Adriana Leite nessa missão”, salientou o candidato a governador.

Na oportunidade, Eduardo também recebeu uma homenagem da Associação Estanciana dos Estudantes de Entidades Particulares, em conjunto com alunos do Instituto Federal de Sergipe por conta dos serviços prestados ao Campus do IFS em Estância.

“Buscamos junto ao Ministério da Educação a ampliação do IFS de Estância por meio da abertura de novos cursos que beneficiem a região Centro-Sul do Estado. Fico feliz e honrado o reconhecimento ao nosso trabalho”, pontuou o parlamentar.

O prefeito de Estância, Gilson Andrade reconheceu o empenho do senador Eduardo para garantir recursos para os municípios. Vivemos em um período em que se fossemos esperar pelo Governo do Estado, estaríamos vivendo de pão e água, mas graças ao trabalho do Senador Eduardo não passamos por situação pior. Foram várias emendas destinadas por ele para o desenvolvimento de Estância”, destacou o gestor.

“Estamos à frente do município há mais de um ano e oito meses e recebemos muito pouco desse governo que ai está. São verbas que não estão sendo repassadas, como uma dívida de mais de 1 milhão de reais para o transporte escolar. Por isso, estou muito feliz em ter ao meu lado uma chapa tão importante para a transformação e avanço de Sergipe. Sem sombra de dúvidas, os melhores pré-candidatos ao governo são Eduardo Amorim e Ivan Leite”, complementou Gilson.

Reconstruir Sergipe

Candidato a vice-governador, Ivan Leite reforçou que vai ajudar Eduardo Amorim a reconstruir Sergipe. “Vamos trabalhar para que, quem produz, possa produzir mais e, consequentemente, gerar mais empregos. Eduardo Amorim, se Deus quiser, eleito governador desse estado vai trabalhar para que as coisas aconteçam e Sergipe saia dessa situação. Está faltando administração e Eduardo Amorim vai fazer o que é preciso”, afirmou Ivan Leite.

O candidato ao senado, Pastor Heleno, enfatizou que Eduardo e Ivan são os melhores nomes para fazer as mudanças que Sergipe precisa. “Eduardo é um médico que já tratou de doentes entre a vida e a morte e vai cuidar do nosso estado como ninguém. Vai administrar para os que mais precisam. O nosso vice não é apenas um acordo político nem uma figura decorativa. É um dos nomes mais competentes desse estado e todos conhecem”, ressaltou Heleno.

André Moura, também candidato a senador pela chapa com coragem para mudar Sergipe, acredita que Eduardo Amorim fará um governo que vai dar atenção aos municípios. “Eu só acredito em um governo forte quando ele investe no municipalismo, porque é nos municípios que surgem os problemas. Sei que um governo de Eduardo e Ivan será municipalista e vai atuar em parceria com os prefeitos para levar desenvolvimento aos munícipes”, evidenciou André.

Fonte e foto assessoria