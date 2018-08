SEJUC CRIA COMISSÃO PARA ANALISAR PROMOÇÃO DE GUARDAS

15/08/18 - 11:22:30

O secretário de Justiça e de Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto, criou, por meio da portarianúmero 393 de 6 de agosto de 2018, uma comissão de trabalho, não remunerada, que tem como objetivo analisar os requerimentosde promoção pelo critério de antiguidade dos guardas prisionais lotados nesta pasta. A portaria foi publicada na edição do Diário Oficial do dia 8 de agosto e determina que a comissão tenha 60 dias para o processamento de todos os requerimentos.

Essa comissão é fruto da orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE), em face aos inúmeros requerimentos administrativos realizados pelos servidores e tem por objetivo estabelecer uma lista de antiguidade na carreira de guardas. Depois de analisar a documentação destes servidores, a comissão deverá entregar um relatório final ao secretário Cristiano Barreto.

Presidida pelo coronel Reinaldo Chaves, assessor especial da Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), a comissão, conforme determina a portaria, “terá acesso a toda e qualquer documentação necessária à elucidação dos fatos encontradas no estabelecimento desta secretaria e em seus demais órgãos vinculados, assim como solicitar assessoramento técnico, quando julgar necessário”.

Ao editar a portaria criando a comissão, o secretário Cristiano Barreto atende, na sua gestão que no dia 9 de agosto completou um ano e nove meses,a uma antiga reivindicação da categoria. “Cheguei nessa casa com o firme propósito de trabalhar em prol desta categoria de homens e mulheres abnegados. É importante que os servidores ascendam na carreira, por isso não medimos esforços para que isso aconteça”, pontuou Cristiano Barreto.

A criação da comissão foi apenas uma das ações do secretário para valorizar a categoria dos agentes e guardas prisionais. Os servidores já tem, além do porte,uma pistola que fica acautelada a cada um deles, além de equipamentos de proteção individual para o desempenho de suas funções nas nove unidades prisionais do Estado.

“Essa comissão foi mais um passo importante”, destacou Cristiano. Além do coronel Reinaldo Chaves, a comissão é formada pelos servidores Albério de Aragão Freitas, Antônio Nazário da Silva Filho e Hélio Matheus de Oliveira Santos.

Por Antonio Carlos Garcia