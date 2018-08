TCE estimula implantação de sistema estadual de controle interno

15/08/18 - 15:54:08

A Controladoria Geral do Estado (CGE/SE) reuniu nesta quarta-feira, 15, representantes das secretarias estaduais e de órgãos de administração direta para mais uma reunião objetivando a implantação de unidades de controladorias internas no governo estadual. O procurador geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, representou o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e colaborou com o andamento dos trabalhos.

Durante a reunião, foram apresentados todos os responsáveis por gerenciar as unidades de controle interno, cumprindo um prazo estabelecido pela CGE. Também foram informados os procedimentos que serão tomados para a implantação e a qual setor do órgão ou secretaria as unidades estarão ligadas.

Para Bandeira de Melo, a iniciativa foi de grande importância para o aperfeiçoamento da gestão pública do estado. Ele afirmou que a iniciativa de governança tem uma proporção relevante.

“Controle é essencial na gestão pública, ele vai verificar se todos os procedimentos são feitos de maneira correta, garantir que o dinheiro público esteja bem aplicado. Também verifica os resultados, algo esperado pela sociedade, que espera bom funcionamento dos serviços públicos. Os controles externo e interno que vão fazer essa medição e garantir que os cidadãos recebam os seus serviços. Essa reunião foi muito importante nesse sentido, pois as unidades de controle instaladas é que vão auxiliar nessa aferição, tanto dos procedimentos, quanto dos resultados”, explicou.

Nas próximas reuniões, o assessor executivo da CGE, Álvaro de Carvalho, pretende abranger mais órgãos – agora os de administração indireta – e acompanhar a evolução das unidades de controle que estão em processo de implantação.

“O objetivo dessa terceira reunião foi conhecermos cada unidade das secretarias e órgãos de administração direta e, cada uma delas, definir o local onde vai ficar a competência do controle interno e seus responsáveis pelo conjunto de atividades do controle interno. Definimos como metodologia implantar o sistema de forma colaborativa para, no final do ano, fecharmos toda a coordenação. É importante a contribuição do Tribunal nessa parceria, prestando uma excelente contribuição”.

Fonte e foto TCE