Alessandro Vieira participa da procissão em homenagem à padroeira de Tobias Barreto

16/08/18 - 14:41:21

Candidato ao Senado por Sergipe, o delegado Alessandro Vieira 181 (REDE), participou na tarde de quarta-feira, 15, da procissão de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, padroeira do município de Tobias Barreto, distante 127 km da capital Aracaju (SE).

Atendendo ao convite dos parceiros do Rede Sustentabilidade em Tobias Barreto, Lourival da Livraria 1811 – candidato à deputado federal, e Eliabe Sales 18018 – candidato à deputado estadual, o delegado Alessandro Vieira 181 prestigiou a população tobiense no dia de sua padroeira. “Encerrei a etapa de pré-campanha sob as bençãos de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, participando da procissão em sua homenagem. Oportunidade especial de sentir a religiosidade do povo sergipano e conversar com as pessoas, olho no olho, mostrando que é possível resgatar a esperança em um Brasil mais justo e verdadeiro. Eu acredito e cada vez mais gente acompanha essa crença na mudança”, destaca o candidato ao senado.

Em meio ao louvor, o delegado Alessandro Vieira 181 percorreu as ruas da cidade, dialogando com toda a população e enfatizando a importância da participação dos cidadãos no processo eleitoral. “É um momento de esperança. Eu acredito que o Brasil pode melhorar. Para isso precisamos tirar esses grupos políticos já conhecidos pela velha política do “rouba mais faz”, porque de fato o que eles fazem é atender seus próprios interesses e para a população é muito pouco ou quase nada. Vamos acreditar juntos e mudar a estrutura desse país”, enfatiza.

A campanha eleitoral começa para valer hoje, quinta-feira, 16 de agosto, e todas as propostas e compromissos do candidato ao senado, delegado Alessandro Vieira 181, podem ser acompanhadas em suas redes sociais. “Desde já peço o voto de confiança de cada um dos sergipanos para que possamos alcançar nossos objetivos e mudar Sergipe e o Brasil DE VERDADE”.