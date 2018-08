Erasmo Carlos apresenta-se em Aracaju nesta quinta-feira

16/08/18 - 07:13:00

Shows acontecem dia 16 de agosto, às 17h e 19h30, no estacionamento do Shopping Jardins, com transmissão ao vivo pelo Facebook

O Shopping Jardins celebra o sucesso da campanha de Dia dos Pais 2018 e brinda os clientes com um supershow de Erasmo Carlos. Quem realizou compras no empreendimento em Aracaju (SE) e trocou as notas fiscais por ingressos para o musical e um conjunto Malbec Noir de O Boticário, prepara-se agora para curtir momentos inesquecíveis ao som do tremendão, nesta quinta-feira (16). O show será apresentado em dois horários, 17h e 19h30, com acessos exclusivos aos portadores de ingressos para as respectivas sessões.

Com bilhetes esgotados desde a última sexta-feira (10), a expectativa do Shopping Jardins é receber 5 mil pessoas em cada apresentação de Erasmo Carlos. “Agradecemos ao público que abraçou a nossa campanha e a transformou neste grande sucesso. Esperamos todos, nesta quinta-feira, para celebramos juntos o amor entre pai e filhos e vivermos momentos de pura alegria ao som deste artista único, autor de grandes sucessos que atravessam gerações”, ressalta Jaryo Lima, superintendente do Shopping Jardins.

Arena show

Para acolher a plateia com conforto, foi erguida uma charmosa arena na área externa do empreendimento, próximo à Portaria B (acesso a Lojas Americanas). O local conta com área reservada para idosos, mulheres grávidas e pessoas com deficiência, com acesso sujeito à lotação, além de ambulância para pronto-atendimento, saídas de emergência, equipe brigadista e toda infraestrutura necessária para o acolhimento do público.

Durante o evento, haverá também degustações gratuitas, além de serviço de bar e espaço kids com bilheteria própria. Com os patrocínios de Banese Card e O Boticário e apoios de Imaginarium, Coca-Cola, Sorvete Castelo Branco, Net, Damyller, Açaí da Tia Augusta e Constat, o Shopping Jardins promete celebrar o amor entre pais e filhos, proporcionando-lhes momentos inesquecíveis ao som de Erasmo Carlos, autor de inúmeros hits da música brasileira.

Para maior comodidade, a organização do evento orienta o público a conferir o horário do show impresso no ingresso e chegar ao local com antecedência mínima de 30 minutos. E para quem não conseguiu resgatar os bilhetes durante a ação promocional, a boa notícia é que o Shopping Jardins irá transmitir o show das 19h30, ao vivo, em sua fanpage no Facebook (/JardinsAracaju). Assim, todos poderão curtir o musical que Erasmo Carlos preparou em homenagem aos pais de Sergipe. Vai ser brasa! Mora?

Sobre o Shopping Jardins

Inaugurado em 20 de novembro de 1997, o centro de compras administrado desde 2001 pelos grupos JCPM e NB Empreendimentos alavancou o desenvolvimento econômico e urbanístico do bairro Jardins, transformando-o em uma das áreas mais nobres de Aracaju (SE) e gerando 2 mil empregos diretos e 1 mil indiretos. Considerado o maior centro de compras indoor de Sergipe, o Shopping Jardins conta com 223 lojas, entre âncoras e satélites, distribuídas em um único piso de 62 mil m² de área construída. Ao mês, cerca de 1 milhão de pessoas visitam o empreendimento, que oferece um variado mix, incluindo megalojas, franquias renomadas, nove salas de cinema, duas praças de alimentação com 29 opções gastronômicas, restaurantes sofisticados e uma série de serviços que facilitam o dia a dia dos clientes.

