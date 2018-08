Fundat oferta oportunidades de emprego para pessoa com deficiência

16/08/18 - 14:16:31

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), por meio da Agência do Trabalhador, setor responsável pelo encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho, está com mais oportunidades de emprego para pessoa com deficiência (PCD). Desta vez, as funções são para vendedor externo, promotor de vendas, motorista categoria C, ajudante de motorista e auxiliar de expedição.

Para participar dos processos seletivos, é necessário ter o ensino médio completo. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer até a sexta-feira, 17 de agosto de 2018, à sede da Fundat, localizada na rua Pacatuba, 104, Centro, ou ao Espaço Fundat do shopping Riomar, situado na avenida Delmiro Gouvêia, 400, bairro Coroa do Meio. O horário de atendimento da sede da Fundat é das 7h30 às 17h, e do Espaço Fundat é das 10h às 18h.