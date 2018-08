Heleno questiona pesquisas por não citá-lo como ‘Pastor Heleno’

16/08/18 - 17:50:45

Segundo divulgou o blog do jornalista Cláudio Nunes, com exclusividade, o candidato ao Senado pelo PRB, Pastor Heleno, questionou nesta quinta-feira (16), no TSE, pesquisas do Ibope e Dataform que serão divulgadas nos próximos até domingo.

O candidato afirma que os institutos erraram seu nome de registro, que é Pastor Heleno e não “Heleno Silva”. Segundo o pastor, “há um grande prejuízo nesse erro”.

O pastor Heleno diz ainda que pesquisas qualitativas revelam claramente um prejuízo de 40% nas pesquisas, quando é colocado “Heleno Silva” e não “Pastor Heleno”. Revela que o nome conhecido politicamente em todo o Estado é “Pastor Heleno” e acrescenta que o sertão todo o conhece por essa denominação e confunde que colocam “Heleno Silva”.

Segundo Heleno o nome registrado no TSE é “Pastor Heleno” e os “institutos têm que obedecer as regras eleitorais”, conclui