PM recupera moto roubada, prende homem armado e atende ocorrência de violência doméstica

16/08/18 - 08:08:31

Na manhã da terça-feira, 14, militares do 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe prenderam em flagrante José Douglas Menezes Nascimento, de 20 anos, no centro da cidade de Lagarto, por receptação de veículo roubado. O suspeito, que transitava numa motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, foi abordado e, após consulta veicular, ficou constatado que a placa da moto era clonada. Com a checagem do chassi da Biz, se descobriu que a motocicleta possui restrição de roubo. Diante do ocorrido, José Douglas foi conduzido à Delegacia de Lagarto para as providências legais.

Também na terça, o 7º Batalhão, em parceria com a Guarda Municipal de Lagarto, prendeu Ruan Tarcísio Araújo Freitas, de 20 anos, no município lagartense, por direção perigosa. Como o jovem é suspeito de envolvimento em assaltos, a polícia diligenciou até a sua casa, encontrando no interior da residência um revólver calibre 32, três munições e 10 pinos de cocaína. Ainda segundo levantamentos, Ruan Tarcísio já tinha sido preso duas vezes, chegando inclusive a cumprir pena em presídio por assalto à mão armada.

Já na noite da terça-feira, o 7º Batalhão prendeu em flagrante Gilvan da Cruz Santos, de 38 anos, no Bairro Estação, em Lagarto, por violência doméstica. O infrator, que segundo a própria família, tem um histórico de violência doméstica, voltou a agredir a sua esposa, além de, na presença do filho adolescente, ameaçá-la de morte. Em decorrência do crime, familiares acionaram a PM e Gilvan foi preso e conduzido à Delegacia de Lagarto para a adoção das providências legais.

Fonte e foto assessoria