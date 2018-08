PREFEITOS E GESTORES DISCUTEM APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

16/08/18 - 16:49:45

Evento, realizado pela Amurces e Amplan contou com representantes de vários Estados

Com o objetivo de discutir questões como prestação de contas e a utilização de recursos para investimentos em saúde pública, prefeitos e gestores de saúde de vários Estados da Federação participaram nesta quinta-feira (16), do II Encontro Sergipano de Prefeitos e Gestores de Saúde. “O encontro é importante para se debater como melhor aplicar as verbas oriundas do Ministério da Saúde”, disse o presidente da Associação dos Municípios da Região Sul do Estado (Amurces), José Antônio Silva Alves, o “Zé de Bá”.

De acordo com ele, os municípios recebem muitas verbas e não sabem como melhor aplicá-las, o que acaba gerando transtornos. “Então, vamos esclarecer e prestar essa assessoria”, disse Zé de Bá, ao chamar a atenção para o tema proposto: “como aplicar os recursos da saúde pública”. Ele ressaltou que a gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas rigorosamente por cada gestor público.

Para Gilberto Santos, consultor da Assessoria e Apoio à Gestão Pública (Asplan), os gestores devem estar cientes das mudanças para que minimizem os riscos de cometerem erros. “A nova Legislação trouxe mudanças que ajudam a resolver boa parte dos problemas, mas geram riscos administrativos”, disse Gilberto, ao alertar que “por isso destacamos a necessidade de analisar a fundo cada alteração”.

O consultor da Confederação Nacional dos Municípios, Denilson Magalhães falou da necessidade de identificar os gargalos dos municípios e conhecer as demandas locais para melhor atender aos gestores com o intuito de subsidiar para que possam fazer uma gestão mais eficiente e capaz de atender às determinações dos órgãos fiscalizadores, garantindo melhores serviços aos usuários do serviço público de saúde.

“Saímos de Brasília para discutir com os municípios a pauta nacional que estamos debatendo no Congresso Nacional e com o Governo Federal. Os resultados dessa roda de conversa serão levados para serem inseridos na pauta nacional”, disse Denilson, observando que essas demandas apontadas durante o encontro vão integrar, também, a pauta da Marcha dos Prefeitos em defesa dos municípios, “que é o maior movimento do mundo de gestores municipais”, que ocorre anualmente, na Capital Federal.

O evento foi realizado pela Amurces e pela Asplan, com o apoio institucional de diversos setores, como Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), CAT Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública, Erpac Contabilidade Pública e Sebrae.

Durante todo o dia, palestrantes e participantes do encontro trocaram experiência, expuseram dúvidas e levantarem inquietações inerentes à gestão pública. “O encontro foi de suma importância para os secretários, prefeitos e todos aqueles que trabalham com a saúde pública, considerando que fazer uma boa gestão significa garantir bons frutos para a bem da sociedade”, afirmou o coordenador do Núcleo do Ministério da Saúde, em Sergipe, Dielson Leite.

Fonte e foto assessoria