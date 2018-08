SUPERINTENDENTE DO HUSE COMEMORA O FIM DA SUPERLOTAÇÃO NA ALA VERMELHA

16/08/18 - 11:22:58

O superintendente do hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Dr. Darci Tavares, está comemorando o fim da superlotação na Ala Vermelha que já chegou a ser comparado com um “campo de concentração” por conta da superlotação.

Segundo informações do Dr. Darci em entrevista na manhã desta quinta-feira (16) ao jornal da Fan, aquele local se encontra em situação bem diferente e o atendimento hoje ocorre de forma normal e dentro dos padrões. “Nos últimos três anos a superlotação daquela ala era visível, mas conseguimos resolver mais esse problema e hoje temos 16 pacientes, o que é considerado normal e dentro dos padrões”, informou o médico.

As outras alas, inclusive os corredores que viviam lotados, hoje também já é possível ver a diferença e o superintendente diz que “isso foi uma determinação do governador desde que assumi. Além disso, nós contamos com o apoio de profissionais dedicados e que tem nos ajudado muito nas resoluções dos problemas, inclusive nossos hospitais regionais que atendem a pacientes em sua cidade sem que ele precise vir para o Huse”, disse Dr. Darci.