Caminhoneiro é assassinado a pauladas por carroceiro no município de Itabaiana

17/08/18 - 08:19:11

Um crime bárbaro chocou os moradores da travessa Maria Angelita, no município de Itabaiana

Um caminhoneiro identificado como Manoel Gomes de Oliveira, 48 anos, popularmente conhecido como “Pezão”, foi assassinado a pauladas por volta das 7 horas desta sexta-feira (17) após uma suposta discussão com um carroceiro que estaria nas proximidades de sua residência mexendo no lixo.

As informações passadas pelo radialista J. Junior são de que o suposto carroceiro estaria mexendo no lixo quando “Pezão” reclamou e pediu para que não espalhasse entulho e em seguida se virou para entrar em sua residência. O assassino teria aproveitado que a vitima estava de costas e desferiu várias pauladas em sua cabeça, matando-o no local.

Após o crime, o carroceiro fugiu em disparada, fazendo com que o animal saísse em disparada, rumo à rua Manoel Francisco Teles, na entrada do município.

A polícia foi acionada e está no local fazendo os levantamentos para tentar localizar o criminoso.