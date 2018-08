DE ONDE VIRÁ O DINHEIRO?

17/08/18 - 00:01:55

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Começa a campanha eleitoral. Ainda tímida por falta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e algumas burocracias exigidas, como abertura de contas do candidato e da coligação. A maioria dos candidatos já tem projetos elaborados para divulgação de seus nomes. Provavelmente, a partir deste final de semana, as campanhas estejam nas ruas, invadindo cidades e espalhando os nomes de todos os candidatos das coligações.

Os comícios cessaram. Depois da proibição de shows artísticos, ninguém mais deixa de assistir novelas para ouvir discursos ridículos de alguns boquirrotos. O que continua são as plotagens, distribuição de cartazes, os tais ‘santinhos’, adesivos e carros de sons com a transmissão de discursos e músicas de campanha. Nada muda, nem mesmo a distribuição escondida de dinheiro para compra de botijões, alugueis atrasados, água e energia cortadas, bolsas família, sacos de cimentos e toda malandragem praticada por eleitores viciados e irresponsáveis.

Na internet uma loucura. Candidatos têm os seus “pistoleiros” para desmoralizar tanto o adversário quanto os familiares, por mais cuidadosa que esteja a Justiça Eleitoral com o objetivo de evitar essa “guerra insana”. Mas apresentam também áudios e vídeos dos candidatos, potencializando o que aconteceu em encontros e mobilizações. Enfim, os grupos sociais e as redes se transformam no mais perigoso arsenal de mentiras, que hoje não engana a mais ninguém.

A partir de setembro tem início programa de televisão. Um horror! Mas é lá que os majoritários e proporcionais exibem “o jeito novo de fazer política”. Mostram projetos sofisticados de programas, falam mudanças na estrutura econômica e social do Estado, expõem novas ações para Saúde, Educação, Segurança, desenvolvimento social, turismo e uma série de reformas no que já está posto.

Entretanto, nenhum vai dizer de onde sairá o dinheiro para obrar o milagre.

ALBANO E TEMER CONVERSA

Albano Franco trabalha em silêncio por Sergipe, mesmo sem mandato. Ontem ele esteve com o presidente Michel Temer e tratou sobre o fechamento da Fafen.

Mostrou que isso traria problemas sérios para o Estado.

ATINGIRIA SERGIPE E BAHIA

Albano Franco mostrou ao presidente Temer que fechar ou hibernar a Fafen atingiria os Estados da Bahia e Sergipe, o que não seria bom para a economia regional.

Além de provocar críticas políticas ao Governo.

DESPEDIDA E BOM RETORNO

Exatos 40 minutos da saída de Albano Franco do Planalto, o presidente Temer ligou para ele avisando que até dezembro a Petrobrás vai manter a Fafen.

– Se não houver resultado, não fecha e nem hiberna, mas privatiza, avisou.

VALADARES FAZ CARREATA

O candidato a governador pelo PSB, Valadares Filho, faz hoje à noite uma carreata no Bugio e vai circular por todo o bairro, expondo sua candidatura.

Amanhã estará na região Centro Sul e domingo no Baixo São Francisco.

MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA

A composição liderada por Belivaldo Chagas fará uma mobilização em Aracaju já no domingo, como o primeiro ato de campanha.

Vai percorrer bairros e avenidas da Capital com todos os candidatos.

IGREJA ESTÁ SE MANIFESTANDO

O bispo da Diocese de Propriá D. Vítor recomenda ao fiéis que não votem em candidatos ficha suja ou nos que tenham posição favorável ao aborto.

Foi aplaudido pelos fieis na missa da padroeira de Glória.

ROCHA É CITADO EM DEBATE

Jornalistas de São Paulo fizeram um debate da política nacional sobre drogas e citaram o posicionamento do coronel Rocha. Bom para Sergipe.

Rocha é candidato a deputado federal pela Rede.

UM ESGOTO A CÉU ABERTO

Presidente do PPS, Clovis Barbosa diz que Sergipe é um “grande esgoto a céu aberto. Precisamos urgentemente fazer uma limpeza, mas depende de você”.

Aproveita e pede voto para candidatos do seu partido.

EDVALDO E CAMPANHA POLÍTICA

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) diz que a campanha para valer será de 40 dias e deve ser feita com muito planejamento e sem perder o ritmo.

Acha que os flashs nos programas de TV podem fazer a diferença.

DISPOSTO A FAZER CAMPANHA

Edvaldo Nogueira se mostra disposto a fazer campanha e se dedicará a ela nos horários vagos da Prefeitura e nos finais de semana, Sempre ao lado do seu grupo político.

Estará com Belivaldo ao Governo, Jackson e Rogério ao Senado.

COMO ANDAM AS TRATATIVAS

De um candidato a deputado federal: “não imaginem como andam as tratativas para as eleições deste ano”. E acrescenta: “elas estão muito além da honestidade”.

– Marcelo Déda dizia que princípios e convicções não se vendem, lembrou.

ESPECULAÇÕES À FEDERAL

As oito vagas para deputado federal são disputadas passo a passo. A oposição garante que elege de quatro a cinco. A situação faz o mesmo cálculo.

Além de outras composições que têm nomes competitivos.

JANIER EM PLENA CAMPANHA

A vice-prefeita Janier Mota está em campanha para deputada estadual na região Sul e em áreas do sertão, ajudada por uma irmã em Nossa Senhora da Glória.

Se dependesse do marido, Janier seria candidata à vice de Amorim.

AINDA NÃO ESTÁ LIBERADO

Um ilustrado advogado, que falou em off ao colunista, disse que o candidato a deputado federal Manuel Messias Sukita (PTC) ainda não está livre da inelegibilidade.

– Ainda tem alguns processos rolando quem podem levar a isso, disse.

NOME É MUITO CITADO

Apesar disso, Sukita é um dos nomes espontaneamente citados como candidato a deputado federal, o que impressiona até mesmo aos adversários.

Sukita sabe explorar e reverter bem os atos contra ele.

PROBLEMA DAS CONTAS

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não orientou bem as agências bancárias do Estado para abertura de contas dos candidatos e das coligações.

Tem muita gente em dificuldade sobre isso.

ENCONTRO NA SEGUNDA

A base aliada se reúne na segunda-feira à noite. Em pauta o início da campanha, as ações em todo o Estado e o comitê central em Aracaju.

Fará alguns poucos ajustes políticos.

ADVOGADO FAZ PREVISÕES

Um advogado falou, em tom de brincadeira, que os recursos para campanha vai iludir alguns candidatos e criar uma série de problemas jurídicos.

– Lá adiante será bom para nós [advogados].

CONTINUA FIRME NA DECISÃO

Heleno Silva continua firme na decisão de tentar sustar duas pesquisas que estão para ser divulgadas, porque não trazem o seu nome eleitoral, “Pastor Heleno”.

Ele é conhecido como “pastor” pelo povo.

Notas

Mudança do relator – Diz Ricardo Noblat: O PT quer trocar relator no TSE para ganhar mais prazo. Na visão de petistas, tramitação lenta do registro da candidatura de Lula beneficiaria Haddad. Defesa do ex-presidente pediu que o relator seja Admar Gonzaga, que já foi advogado do PT no passado.

PT critica rapidez – Raquel Dodge se manifestou sobre as críticas da defesa de Lula à “rapidez” com que ela pediu a impugnação do corrupto, lavador de dinheiro, condenado em segunda instância e preso. “O que eu tinha para falar já falei no processo. Eu continuo falando no processo”, disse a procuradora-geral da República.

Recursos de palestras – Em seu site, o PT diz que o patrimônio declarado de Lula – R$ 7,988 milhões – é de palestras dadas por ele. “Entre 2011 e 2015 Lula percorreu o mundo dando palestras, contratado por grandes empresas. (…) Lula fez 70 palestras contratadas por 41 empresas e instituições”.

Debate sentado no sofá – Sem conseguir incluir a presença de Lula ou Fernando Haddad no debate da RedeTV de hoje, o PT não deve repetir a estratégia do debate anterior, quando tentou promover uma espécie de debate alternativo pela internet. Como a atração não fez sucesso, restará aos petistas acompanhar o debate sentado no sofá.

Rio aumenta tiroteios – Rio de Janeiro registrou aumento de 40% no número de tiroteios, passando de 3.477 para 4.850 e, no mesmo período, houve uma migração de determinados tipos de crime, como o roubo de cargas, para o interior do estado. A conclusão está no estudo denominado Vozes sobre a Intervenção.

Um estilo mais forte – Mesmo sabendo que esse não é seu estilo, aliados acreditam que Alckmin precisa ser notado pelos eleitores durante o debate para que consiga crescer nas pesquisas. Esses mesmos interlocutores avaliam que ele apenas se preocupou em não errar no debate da Band. Agora, querem que o estilo seja mais forte.

Conversando

Números e fotos – As redes sociais e os grupos amanheceram ontem repletos de números e alguns fotos oficiais de candidatos majoritários e proporcionais.

Músicas frenéticas – A partir de agora os eleitores já podem ser incomodados com carros de sons até às 22 horas. As músicas de campanha são frenéticas.

Nitinho vice – O vice-prefeito atual será o presidente da Câmara, vereador Nitinho Vitale, até o resultado final do pleito.

Fora de cogitação – Caso seja eleita vice-governadora a candidata Eliane Aquino (PT) pode optar por continuar a ser vice-prefeita. O que está fora de cogitação.

Algumas indecisões – Tem pelo menos cinco lideranças estaduais indecisos em permanecer ou trocar de composição. Muita coisa ainda vai correr.

Pela mudança – Em um vídeo na televisão o senador Valadares (PSB) faz um convite: “Venha com a gente, é o caminho da mudança!”.

Dia e hora – O senador Valadares também diz que o descaso com o dinheiro público em Sergipe tem dia e hora para terminar. “Só depende do seu voto”.

São Roque – Políticos inundaram ontem a cidade de Campo do Brito e acompanharam a procissão do padroeiro São Roque.

Falta respeito – A vereadora Emília Correa afirma que falta respeito e humanidade da gestão municipal para resolver a situação dos renais.