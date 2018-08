DENARC PRENDE DONO DE POUSADA ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

17/08/18 - 12:34:55

Policiais civis do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) prenderam na noite da quinta-feira, 16, Antônio César Ribeiro Aguiar Fonseca, 62 anos, acusado de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Suíssa, em Aracaju.

Segundo informações da delegada Aliete Melo, que conduziu as investigações, os policiais chegaram até o suspeito por meio de denúncia anônima. “Ele já tinha sido preso três vezes por tráfico de drogas e agora também por receptação”, destacou.

Com Antônio César foram apreendidas 80 pedras de crack e duas motocicletas, sendo uma com restrição de roubo e outra que um usuário teria deixado no local em troca de drogas. A pousada servia de fachada para o tráfico de entorpecentes. O homem está à disposição da justiça.

Fonte e foto SSP/SE