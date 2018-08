Deputado denuncia cobrança indevida da Deso aos moradores da Getimana

17/08/18 - 11:32:13

O deputado estadual Matos (Rede) usou o pequeno expediente nesta quinta-feira, 16, na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese – para denunciar a cobrança feita pela Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso – aos moradores do Conjunto Getimana, no Bairro Cidade Nova, zona norte de Aracaju. “Alguns moradores estão recebendo avisos da Deso de que a rede de esgoto já está funcionando. Contudo o sistema de esgotamento sanitário ainda não está completo, e tão pouco foi feita a ligação do sistema com as casas. No local não tem nem asfalto, quanto mais saneamento”, relata o deputado Matos.

De acordo com o parlamentar, a Deso está notificando os moradores que, já no mês que vem, começará a cobrar pelo sistema. “Prefiro acreditar que se trata de algum erro de comunicação ou de informática no sistema de tecnologia da Companhia. Peço que seja apurado esse fato, para que os moradores do local, que já pagam seus impostos, não tenham que pagar por essa falha”, solicita o deputado Matos. Ele acrescenta que solicitará uma audiência com o presidente da Deso para que ele explique a cobrança em agosto da ligação se não há rede de esgoto no local. “Vou com uma comissão de moradores para que a direção da Deso possa esclarecer e sanar esse problema”, enfatiza Matos.

Foto: Jadilson Simões