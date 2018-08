EM NOTA, GE DIZ QUE APENAS PARTE DOS SERVIDORES PARALISARAM

17/08/18 - 13:54:11

A assessoria de Imprensa da GE em Sergipe emitiu uma nota no inicio da tarde desta sexta-feira (17) para explicar sobre a paralisação dos trabalhadores.

Veja o que diz a nota na íntegra

A GE esclarece que, nesta sexta-feira, 17/08, apenas parte dos serviços de montagem da termoelétrica foi paralisada, que compreende os serviços sob a responsabilidade da empresa subcontratada Enesa Engenharia, com efetivo de cerca de 570 empregados. Esclarecemos que o encerramento dos contratos citados pelos manifestantes é previsto, pois se tratam de posições temporárias para instalação do projeto. Aproveitamos para esclarecer que os benefícios são discutidos e negociados diretamente com a representação legal dos empregados da Enesa, o SINDIMONT. Inclusive foi negociada a concessão de plano de saúde para os funcionários, a partir do dia 01 de setembro de 2018. Quanto ao benefício da Participação nos Lucros e Resultados, a pauta ainda se encontra em discussão com o sindicato da categoria. Em relação à alimentação coletiva do canteiro de obra, o fornecimento obedece às rígidas normas de controle industrial, fiscalizado pela vigilância sanitária.

Assessoria de Imprensa da GE em Sergipe