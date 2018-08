Inflação recua em quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV

O resultado reflete desaceleração de preços em quatro das sete capitais pesquisadas, com destaque para Brasília, onde houve deflação (inflação negativa) de 0,35%.

Na semana encerrada no último dia 7, Brasília também havia anotado inflação negativa: 0,19%.

A pesquisa foi feita pela Fundação Getulio Vargas e divulgada hoje (17) no Rio de Janeiro.

Recife foi a capital com a segunda menor inflação entre as sete capitais, com alta de 0,10%, depois de ter fechado a semana anterior com variação de 0,14.

As outras duas capitais com queda nos preços foram Porto Alegre (de 0,18 para 0,14%) e São Paulo (de 0,37% para 0,32%).

No Rio de Janeiro, o IPC-S fechou a semana encerrada no último dia 15 com o mesmo percentual dos sete dias anteriores: 0,14%.