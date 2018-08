Jovem sergipano de 17 anos é selecionado para bolsa de estudo no exterior

17/08/18 - 08:56:34

A Fundação Estudar acaba de anunciar os jovens selecionados para o programa de bolsas Líderes Estudar de 2018. Entre eles, Felipe Bomfim, de Sergipe, irá cursar Economia e Engenharia na Universidade de Stanford. Com excelência acadêmica, ele é considerado um líder de alto impacto pela fundação, que auxilia jovens de potencial em suas carreiras.

Felipe Bomfim sempre foi fascinado por empreendedorismo. Aos 12 anos, arriscou-se a “empreender” vendendo capas de celular de baixo custo.

Durante o ensino médio, participou do projeto para talentos matemáticos do professor Valdenberg Silva, na Universidade Federal de Sergipe. Isso o levou ao curso de verão sobre Álgebra Linear do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Aos 16 anos, fundou a LIGA, uma organização sem fins lucrativos dedicada a criar uma cultura empreendedora e estimular jovens a fazerem mudanças na sociedade. Em menos de quatro meses, a LIGA já operava em três estados e tinha impactado centenas de pessoas.

Em setembro, Felipe segue para Stanford, onde pretende fundir os currículos de engenharia e economia para se tornar um empreendedor mais completo.

Sobre o Programa Líderes

Desde 1991, o programa Líderes Estudar tem como objetivo despertar o potencial dos jovens mais promissores do Brasil. Esses brasileiros recebem todo o suporte necessário para acelerarem seu desenvolvimento pessoal e profissional, além de apoio financeiro para estudar nas melhores universidades do mundo.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto. Criada em 1991, a instituição tem como objetivo disseminar uma cultura de excelência e alavancar os estudos e a carreira de universitários e recém-formados por meio da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira. Mais informações: www.estudar.org.br.

Fonte e foto Alessandra Gardezani – Loures Consultoria