MULHER PRESA AO TENTAR ENTRAR COM DROGA EM CADEIA

17/08/18 - 16:42:13

Na manhã desta sexta-feira (17), uma mulher foi presa no Cadeia Territorial de Areia Branca tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas. Trata-se de Maria Jilsara Santos que iria visitar o filho, Danilo Cleomar dos Santos, que foi a 13ª pessoa a ser flagrada pelo aparelho body scan, este ano, querendo entrar com drogas dentro da unidade. Ela foi encaminhada para a delegacia da cidade e perdeu o direito de visitar o filho preso.

Das 13 pessoas presas de janeiro a agosto deste ano, tentando entrar com drogas na unidade, março foi o mês que registrou o maior número prisões – quatro casos. Nos meses de janeiro e julho foram duas prisões, em abril,uma, e em maio, três. Em fevereiro e junho não foi registrado nenhum caso. Durante o ano de 2017,de março a dezembro, nove pessoas foram presas tentando entrar com drogas.

Em 2018 – de janeiro a julho, outras 15 pessoas foram flagradas carregando materiais proibidos – a exemplo de cachaça e fumo – para unidade. De março a dezembro de 2017, foram 16 casos.

Das 28 pessoas flagradas este ano, tanto com drogas como materiais proibidos, 15 respondem a processo administrativo e 13foram encaminhadas à delegacia,a exemplo de Maria Jilsara, detida hoje.

Por Antonio Carlos Garcia