17/08/18 - 10:08:44

“O Distrito Industrial de Socorro precisa voltar a ser gerador de emprego e renda”, diz Laércio

O deputado federal Laércio Oliveira participou da reunião organizada pelo presidente Associação das Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis), Celso Hiroshi Hayasi, nessa quinta-feira, dia 16, na sede da Associação, com a presença dos associados, do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, do diretor-presidente da Codise José Matos, e toda equipe da diretoria.

Essa é a segunda reunião, a primeira ocorreu na Sedetec no dia 3, com a presença do prefeito Padre Inaldo e do secretário Municipal de Indústria e Comércio, Carlos Álvares. O objetivo é discutir melhorias em todas as áreas para que o Distrito Industrial de Socorro possa ter mais infraestrutura, segurança, iluminação e limpeza. Para que o local volte a ser um gerador de emprego e renda.

O secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, fez um apanhado do que já havia sido tratado na outra reunião. Já diretor-presidente da Codise, José Matos falou da nova estrutura montada e apresentou os diretores para que todos possam saber a quem procurar na Codise, órgão que gerencia e é responsável pelos Núcleos e Distritos do estado.

O presidente Associação das Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (Assedis), Celso Hiroshi Hayasi, apresentou alguns projetos e falou que já procurou a prefeitura para pedir ajuda em algumas demandas, dentre elas com relação à questão da segurança pública. Também apresentou as demandas do setor para a Codise e afirmou que a Assedis pretende fazer parcerias para que todos possam ser beneficiados. Infelizmente o prefeito não pode comparer, mas o deputado se comprometeu em convida-lo para a próxima reunião.

Para o deputado Laércio Oliveira, é importante o seguimento das reuniões, principalmente quando acontece no local, porque facilita a dinâmica de entender a realidade, bem como as demandas e a participação de todos os envolvidos. “É fundamental essa reunião, porque aqui os empreendedores locais puderam fazer reivindicações referentes ao estado e ao município”, ressaltou o deputado. Assim fica mais fácil a participação e contribuição de todos para as melhorias. Precisamos ouvir e ser ouvidos. Deixar claro todas as dúvidas, saber a quem cobrar no caso de problemas de iluminação, infraestrutura, limpeza, segurança, galpões, assim como espaços livres para a chegada de novos empreendimentos”, enfatizou Laércio.

O parlamentar fez questão de ressaltar ainda que a oportunidade da reunião serve para frisar, também, “que temos que fazer o nosso papel como empreendedor, ajudar a alavancar esse Distrito. Aqui é preciso somar forças para que o Distrito renasça e volte a ser gerador de emprego e renda dessa região, como já foi a característica do local”, asseverou o deputado federal Laércio Oliveira.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita