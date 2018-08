Prefeitura inicia instalação de novas placas de sinalização turística

17/08/18 - 09:10:27

A sinalização turística viária é importante para a comunicação e acessibilidade em uma cidade que recebe muitos visitantes, como a capital sergipana. Por isso, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) iniciou a instalação de 24 novas placas indicativas de pontos turísticos e serviços essenciais em algumas das vias mais movimentadas do município.

A nova sinalização já pode ser observada na avenida General Calazans, próximo aos mercados centrais, e estão em processo de implantação nas avenidas Alcides Fontes, Airton Teles, Ivo do Prado, Augusto Franco, Hermes Fontes, Francisco Porto, Gonçalo Rollemberg Leite, Pedro Valadares, Acrísio Cruz, José Freitas Andrade e na rua São Cristóvão

Todas as placas deverão estar montadas até o final deste ano, como assegura o coordenador de Sinalização da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Diego Carvalho. “Estamos acompanhando todo o processo de perto e cobrando celeridade à empresa responsável para que o trabalho seja concluído o quantos antes”, acrescenta.

O foco do projeto é a orientação para pontos turísticos, mas acaba gerando outros aspectos positivos para a cidade, segundo o superintendente da SMTT, Aristóteles Fernandes. “A sinalização indicativa também contribui para a organização do trânsito e contempla não só o visitante, mas o transportador de carga e o próprio morador da cidade, por exemplo”, defende.

Investimento

O investimento é de R$ 418 mil, provenientes de um convênio com o Ministério do Turismo (MTur), e contempla a confecção, montagem e instalação do material. A ação reforça o projeto iniciado em 2009, na gestão anterior do prefeito Edvaldo Nogueira, quando foram instaladas 142 placas. A administração seguinte não deu continuidade ao processo.

Foto: Sheila Dias/Ascom SMTT