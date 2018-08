Sábado de Formação sindical reunirá sindicalistas na capital do Sertão

17/08/18 - 13:40:20

Glória recebe 2º Módulo do Curso de Formação Sindical da CUT/SE

por: Iracema Corso

‘Novo Sindicalismo, a luta de classes no Brasil’ e ‘Fundação da CUT e a Organização Sindical no Brasil’ são os dois temas que irão nortear o Módulo II do curso de Formação Sindical de Base da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), realizado no Sertão sergipano, no município de Nossa Senhora da Glória, neste sábado, 18/8.

Das 8h30 às 16h, a Formação vai reunir, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Glória, as lideranças sindicais dos municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre, Gararu, Itabi, Graccho Cardoso, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Cumbe, Feira Nova e Nossa Senhora Aparecida.

Diretor de Formação da CUT/SE e vice-presidente do SINTESE, Roberto Silva reforçou que a formação continua sendo oferecida em Aracaju, Neópolis, Lagarto e Itabaiana seguindo a sequência dos módulos. “A luta não para e a formação é uma ferramenta importante para obtermos conhecimento e nos fortalecermos pra melhor defender nossas bandeiras de luta!”, destacou o professor Roberto Silva.