SERGIPE REALIZARÁ O PRIMEIRO TRANSPLANTE DE PELE

17/08/18 - 10:22:56

O Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará, na próxima segunda-feira, 20, o primeiro transplante de pele no estado de Sergipe, com autorização provisória do Ministério da Saúde (MS) e parceria com o Banco de Pele de São Paulo que oferecerá o material necessário.

A expectativa é que o Ministério da Saúde conceda, a partir dessa cirurgia, a habilitação definitiva para que o hospital dê continuidade ao procedimento rotineiramente. O beneficiado será um paciente jovem com uma área de 40% do corpo queimada, todas de terceiro grau, classificado como gravíssimo e com a chance de óbito de mais de 70%. O transplante de pele pode reduzir bastante esse índice, de forma que ele continue vivo.

Por Maira Ribeiro