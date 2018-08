SES alinha estratégias para otimizar serviços no Hospital de Lagarto

17/08/18 - 11:27:18

A Rede de Atenção às Urgências da Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem alinhado com representantes do Hospital Universitário de Lagarto, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Central de Regulação de Urgências os fluxos, ajuste de demandas e definições estratégicas para otimizar o serviço prestado à população. Uma agenda quinzenal foi estabelecida para esses encontros, a fim de estreitar a relação entre as equipes da Assistência.

“Nós discutimos a operacionalização do Hospital Universitário de Lagarto em conjunto com o funcionamento do SAMU para que possamos, cada vez mais, com o aumento da demanda que o hospital tem recebido, para sermos mais ágeis nessa operacionalização melhorando o atendimento. Discutimos os fluxos que serão implementados ou melhorados dentro do hospital para que a gente possa receber esses pacientes de uma forma mais ágil, mais rápida, atendendo também uma solicitação do SAMU e sem prejudicar o fluxo assistencial do hospital”, diz o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, Valter Santana.

O primeiro encontro aconteceu em maio, quando algumas pactuações foram feitas, e agora os assuntos estão sendo retomados. “Essa reunião está sequenciada com uma reunião anterior onde a gente se reuniu para tratar de situações e estreitar relação entre o SAMU, a Central de Regulação de Urgências e o Hospital Universitário de Lagarto para podermos criar fluxos, melhorar a comunicação, dar mais fluidez ao atendimento aos pacientes, então foi uma reunião de alinhamento e de resultados” informa a coordenadora da Rede de Atenção às Urgências da SES, Jurema Viana.

“A gestão faz essa intermediação e, para isso, também precisa estar bem alinhada. Então foi mais uma reunião para avaliarmos os dispositivos que tínhamos lançado mão e que vimos que foi positivo, com alguns ajustes. Agora a gente vai começar a entrar só na questão do monitoramento mesmo”, conclui Jurema.

Fonte e foto assessoria