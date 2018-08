SMS garante transporte social e promove equidade à comunidade LGBT

17/08/18 - 08:47:12

Pensando na equidade e na atenção integral à saúde da população LGBT, especialmente de mulheres e homens transexuais, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), começou a ofertar nesta quinta-feira, 16, transporte gratuito aos usuários residentes em Aracaju, para o Ambulatório de Saúde Integral da Pessoa Trans. O local de atendimento é administrado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Campus da Saúde, no município de Lagarto.

De acordo com o gerente do transporte da SMS, Christian Costa, serão transportados 15 usuários por semana para o ambulatório do município. “É um espaço especializado para o atendimento desta população. Então, a SMS garantirá o transporte, pois é dever da gestão promover a equidade entre os pacientes que necessitam do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou.

Para a técnica de farmácia, Emily Santos, a medida atende a um problema de locomoção que estava acontecendo, sobretudo para alguns pacientes que não possuíam condições financeiras para se deslocarem até o ambulatório.

“Com este transporte, temos a certeza que poderemos ter acesso aos diversos profissionais do Ambulatório Trans, que reúne ofertas como os serviços de psiquiatria; ginecologia; endocrinologia; nutrição; farmácia; terapia ocupacional e assistência social”, reconheceu.

Este avanço do transporte beneficia também o usuário Samuel de Souza, que avaliou de forma positiva a ação. “Muitos colegas nossos não conseguiam ser acolhidos, mas com a garantia do transporte dada pelo município, tudo ficará melhor e mais humanizado”, acrescentou.

Fonte e foto Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju