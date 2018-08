SUSPEITO DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA MORRE EM CONFRONTO

17/08/18 - 05:31:25

Um homem morreu durante confronto com a polícia na manhã desta quinta-feira, 16. Policiais militares de Sergipe e Bahia realizaram a operação de combate à organização criminosa na Zona de Expansão de Aracaju, com o objetivo de cumprir o mandado de prisão contra Dejalson Alves de Jesus, suspeito de integrar uma facção criminosa envolvida em assaltos a bancos e homicídios, que atua no estado da Bahia.

A ação contou com a participação da Polícia Militar daquele estado e de acordo com a polícia, durante a tentativa de cumprimento do mandado, houve resistência do suspeito, que veio a óbito após entrar em confronto com os policiais.

Fonte e foto: PMSE