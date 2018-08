VALADARES FILHO APRESENTA PROGRAMA DE GOVERNO À SOMESE

17/08/18 - 05:41:33

Aos médicos, candidato destaca caos da saúde e mostra suas ações para resgatar qualidade do serviço

Convidados pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese), os candidatos ao governo do estado pela coligação Um Novo Governo para Nossa Gente, encabeçada por Valadares Filho, apresentaram nesta quinta-feira (16), na sede da entidade, em Aracaju, seu programa de governo para os próximos quatro anos. Durante o encontro, o candidato traçou um diagnóstico da gravidade da situação financeira e administrativa do estado, buscando mostrar o “imenso desafio que tem pela frente”, conforme ressaltou Valadares Filho.

Ao lado dos companheiros de chapa, Sílvia Fontes – candidata a vice-governadora – e Antônio Carlos Valadares e Henri Clay, que disputam o Senado Federal, Valadares Filho mostrou a situação falimentar de Sergipe e adiantou as medidas que deverá adotar, a curto, médio e longo prazos, para rearrumar a casa, reequilibrar as contas e retomar o crescimento do estado.

Após traçar um panorama geral, o candidato desenhou o quadro da saúde. Ele citou, entre os graves problemas, a falta de medicamentos e atendimento nos hospitais, a suspensão de cirurgias cardíacas e neurológicas, o alto índice de mortalidade infantil, e as obras do hospital do câncer paralisadas. Lembrou ainda que, apesar das dificuldades, o governo investiu R$ 12 milhões na reforma do prédio onde funciona a Secretaria da Saúde, popularmente conhecido como Taj Mahal devido à suntuosidade das suas instalações.

Durante sua exposição, Valadares Filho apontou algumas das principais medidas que pretende adotar para garantir “a qualidade da saúde que merece o povo sergipano”. Para o candidato, o “reequilíbrio das contas públicas é para ontem”, ou seja, medida que exige a maior urgência.

Ações – Entre as ações pensadas para seu governo, Valadares Filho citou o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, reestruturação das centrais de regulação e protocolos, dos hospitais regionais – com intervenções físicas, investimentos em equipamentos e qualificação dos recursos humanos. Prevê ainda, a construção do Hospital Geral da Grande Aracaju, retomar as obras do Hospital do Câncer, implementar melhorias no Hospital de Urgências de Sergipe.

Outra medida destacada pelo candidato foi a ampliação da parceria com a iniciativa privada buscando ofertar serviços de atendimento, criar mutirões para realização de exames e de cirurgias eletivas, apoiando às prefeituras municipais e reduzindo drasticamente as filas de espera. A retomada de serviços de transplantes também integra a meta de Valadares Filho, para oferecer uma melhor qualidade da saúde ao sergipano.

Na oportunidade, Sílvia Fontes disse que no governo pretende ser a “voz da mulher”. Lembrou que, como deputada estadual integrou a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe, quando pôde registrar os questionamentos e deficiências da saúde pública do estado. “Tenho vivenciado cada um dos questionamentos de vocês sobre essa triste realidade. Ela considerou a atual situação da saúde do estado absurda, um total desrespeito à população. “O povo de Sergipe merece responsabilidade, dignidade e respeito”, concluiu a candidata.

