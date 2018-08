Valmir de Francisquinho será premiado como melhor gestor de Sergipe

17/08/18 - 08:32:17

Em uma pesquisa de opinião realizada, pela Associação Juventude em Ação por Sergipe (AJAS), em 25 municípios mais atuantes de Sergipe, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisco, foi o mais bem avaliado pelo público.

O destaque do prefeito rendeu o prêmio Melhor dos Melhores, que será entregue logo mais à noite, pela AJAS, em uma cerimônia no Teatro Atheneu, às 18h30. De acordo com Paulo Osman, diretor de eventos da AJAS, mais de 70 mil pessoas foram entrevistadas em todo o Estado. “Cada prefeito foi avaliado no município que atua. Juntando os 25 municípios participantes, Valmir de Francisquinho se destacou dos demais. Por isso, a Associação irá homenageá-lo como o melhor gestor do Estado, entregando o prêmio Melhor dos Melhores, que está na 23ª edição”, explica Paulo.

O ex-secretário de Administração de Itabaiana, Adailton Sousa, o secretário de Comunicação, Carlos Ferreira, e o vereador Vaguinho de Leitoa, também receberão homenagens pela atuação à frente dos cargos no município.

Fonte e foto assessoria