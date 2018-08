BELIVALDO: PESQUISA REFLETE A FASE INICIAL DA CAMPANHA

18/08/18 - 07:19:20

Divulgada no SETV 2º Edição desta sexta-feira (17), a pesquisa de intenções de voto realizada pelo Ibope e contratada pela Tv Sergipe apresenta o governador do Estado e candidato à reeleição, Belivaldo Chagas (PSD), lidera na espontânea e possui a menor rejeição entre os três primeiros.

Levado por uma grande multidão, em um ato político na cidade de Itabaianinha, Belivaldo disse que a luta começa agora. “A campanha iniciou ontem e eu acredito ainda mais no crescimento do nosso grupo. É a hora do povo conhecer as propostas, de observar bem a intenção de cada um e de ver quem realmente tem capacidade de governar o estado. Está liderando na espontânea é reflexo de um bom trabalho que venho realizando nesses quatro meses no comando do governo de Sergipe. Vamos à luta”, convocou ao dizer que a maior pesquisa está nas ruas. “ A prova está aqui, mais de mil pessoas entre militância, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças políticas e comunitárias”.

A pesquisa Ibope, registrada no TSE sob o nº SE-02253/2018, consultou 812 eleitores da capital e municípios do interior do Estado, entre os dias 11 e 17, para saber quais candidatos escolheriam para representa-los como senador e governador de Sergipe nas eleições deste ano. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Fonte e foto assessoria