Governo apoia ação de reflorestamento do Rotary Club Nova Geração de Itabaiana

18/08/18 - 08:36:00

Na manhã desta sexta-feira, 17, o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Olivier Chagas, realizou entrega de 300 mudas nativas da Mata Atlântica, em Itabaiana. A entrega foi feita ao Rotary Club Nova Geração, que está desenvolvendo o projeto “Rotary Sustentável: plantando árvores e conectando gerações”. A instituição pretende plantar as árvores, principalmente, em áreas da zona de expansão itabaianense.

“Nossa missão é cuidar do meio ambiente, é cuidar do que sobrou e tentar restaurar o que degradamos ao longo do tempo. Estamos muito felizes de estarmos aqui fazendo uma parceria com o Rotary, que é uma instituição que tem um histórico de lutas por causas importantes, inclusive ambientais. Viemos trazer aqui 300 mudas, todas de espécies da Mata Atlântica, que certamente ajudarão o mundo a ficar melhor”, ponderou o secretário.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) selecionou mudas de Ingá-branco, Ipê-amarelo, Ipê-roxo, Cássia-roxa, Canafístula, Oitiseiro e Pau-viola.

O presidente do Rotary Club Nova Geração de Itabaiana, Junio Lima da Fonseca, explicou o lema do projeto. “É interessante que todos os projetos que façamos sejam atemporais, que fiquem para as próximas gerações, que sirvam para o futuro”.

A seleção dos locais que receberão as mudas já foi feita. “Nós catalogamos alguns locais na área urbana de Itabaiana para fazer esse plantio e contamos com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da UFS que irá dar o aval técnico da maneira correta para executar tudo isso”, explicou Junio.

“A secretaria está nos disponibilizando as mudas e nós iremos fazer esse plantio nas áreas de expansão de nossa cidade. O nosso intuito é que possamos agregar, além da preservação, também da conscientização. Chamaremos as pessoas da região para que adotem as mudas e as preservem”, concluiu Junio.

“Durante a minha gestão como presidente do Rotary Itabaiana, já havia a intenção de executar esse projeto. Agora, vem Olivier e dá suporte para que o Rotary Nova Geração, que é nosso clube irmão, possa executar esse projeto. Eu estou muito satisfeito com esse apoio e ainda mais por saber que todas essas mudas serão plantadas”, comemorou Carlos Alberto Bolero, governador assistente do distrito 4390 do Rotary Club.

Fonte e foto assessoria